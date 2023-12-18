Українці можуть проголосувати за фіналіста Нацвідбору на Євробачення: як це зробити та хто серед учасників
У мобільному застосунку "Дія" триває голосування за 11-го фіналіста Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення 2024. Українці мають змогу визначити, хто стане останнім фіналістом.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Дія" розповідає, хто серед учасників і що про них відомо.
Список учасників із піснями
ANKA - "Палала"
Carpetman - "Endless fight"
KARYOTYPE - "Sadness"
KRYLATA - "Queen"
PARFENIUK - "Серед вітрів"
SHÉPA - "SUPERNOVA"
STASYA - "Rika"
SWOIIA - "Little Angels"
TESLENKO - "Lights go up"
Як віддати свій голос за учасника
Для цього вам потрібно зайти в застосунок "Дія", обрати розділ "Послуги", а далі - "Опитування".
Голосувати можна лише один раз, змінити вибір - неможливо. Взяти участь в опитуванні можна від 14 років.
Скриншоти
На початку також представлено коротке відео для знайомства з усіма кандидатами на фінал Національного відбору.
Голосування триватиме до 21 грудня.
Раніше ми повідомляли про те, що учасниця Julia Belei зняла свою кандидатуру з участі в конкурсі.
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