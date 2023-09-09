Украинцы могут получать вдвое большую пенсию: для кого это доступно
Если семья была на содержании только одного члена, а он умер, тогда по закону ей назначают пенсию по потере кормильца. Но получать его могут только нетрудоспособные члены одной семьи.
Сколько выплачивает государство - читайте ниже в материале Styler.
Кто может принадлежать к получателям
К нетрудоспособным членам семьи относятся, в частности:
- муж (жена), отец, мать, если они являются людьми с инвалидностью или достигли возраста 65 лет
- дети до 18 лет или старше этого возраста, если они стали людьми с
- инвалидностью до достижения 18 лет
- дети на обучении - до завершения обучения, но не дольше 23 лет; дети-сироты - до 23 лет
- муж (жена), один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, не работающие и занятые уходом за ребенком кормильца до достижения им 8 лет
При этом детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается
независимо от того, были ли они на его содержании.
Какой размер пенсии
Размеры пенсий в связи с потерей кормильца определяют исходя из
размера пенсии по возрасту умершего кормильца:
- 50% пенсии по возрасту - на одного нетрудоспособного члена семьи
- 100% пенсии по возрасту - на двух и более нетрудоспособных членов семьи
Размер пенсии в связи с потерей кормильца не может быть ниже:
- 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность - на одного члена семьи 2 093 гривен
- 120% - на двоих 2 511,60 гривны
- 150% - на трех и более нетрудоспособных членов семьи 3 139,50 гривны
А если умерший был военнослужащим
Пенсия в случае потери кормильца за умершего/погибшего военнослужащего
назначается членам семьи, если кормилец:
- умер/погиб в период прохождения службы или не позднее трех месяцев
- после увольнения со службы или позже этого срока, но в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождение службы
- на момент смерти был "военным" пенсионером
Если кормилец умер/погиб при исполнении обязанностей военной службы
пенсия назначается:
- в размере 70% денежного довольствия умершего/погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи
- в размере 50% денежного довольствия умершего/погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, если право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных члена семьи
Если кормилец умер/погиб в результате несчастного случая, не связанного с
исполнением обязанностей военной службы, пенсия исчисляется в размере 30%
денежного довольствия кормильца.
Если умерший пострадал в результате катастрофы на ЧАЭС
Пенсия назначается в размере возмещения фактических убытков исходя из:
- заработной платы, полученной кормильцем за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах
- пятикратного размера минимальной заработной платы установленной законом на 1 января соответствующего года
Если умерший был работником прокуратуры
Назначается нетрудоспособным членам семьи прокурора или следователя, которые были на его удержании, при наличии у умершего кормильца стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.
Размер пенсии в связи с потерей кормильца определяется по заработной
платы умершего кормильца:
- 60% - на одного члена семьи
- 70% - на двух и более членов семьи
Раньше мы рассказывали, сколько платят пенсии по инвалидности для военных.
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