ua en ru
Сб, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцы могут получать вдвое большую пенсию: для кого это доступно

Украина, Суббота 09 сентября 2023 12:08
UA EN RU
Украинцы могут получать вдвое большую пенсию: для кого это доступно Виды пенсий по потере кормильца (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Если семья была на содержании только одного члена, а он умер, тогда по закону ей назначают пенсию по потере кормильца. Но получать его могут только нетрудоспособные члены одной семьи.

Сколько выплачивает государство - читайте ниже в материале Styler.

Кто может принадлежать к получателям

К нетрудоспособным членам семьи относятся, в частности:

  • муж (жена), отец, мать, если они являются людьми с инвалидностью или достигли возраста 65 лет
  • дети до 18 лет или старше этого возраста, если они стали людьми с
  • инвалидностью до достижения 18 лет
  • дети на обучении - до завершения обучения, но не дольше 23 лет; дети-сироты - до 23 лет
  • муж (жена), один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, не работающие и занятые уходом за ребенком кормильца до достижения им 8 лет

При этом детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается
независимо от того, были ли они на его содержании.

Какой размер пенсии

Размеры пенсий в связи с потерей кормильца определяют исходя из
размера пенсии по возрасту умершего кормильца:

  • 50% пенсии по возрасту - на одного нетрудоспособного члена семьи
  • 100% пенсии по возрасту - на двух и более нетрудоспособных членов семьи

Размер пенсии в связи с потерей кормильца не может быть ниже:

  • 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность - на одного члена семьи 2 093 гривен
  • 120% - на двоих 2 511,60 гривны
  • 150% - на трех и более нетрудоспособных членов семьи 3 139,50 гривны

А если умерший был военнослужащим

Пенсия в случае потери кормильца за умершего/погибшего военнослужащего
назначается членам семьи, если кормилец:

  • умер/погиб в период прохождения службы или не позднее трех месяцев
  • после увольнения со службы или позже этого срока, но в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождение службы
  • на момент смерти был "военным" пенсионером

Если кормилец умер/погиб при исполнении обязанностей военной службы
пенсия назначается:

  • в размере 70% денежного довольствия умершего/погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи
  • в размере 50% денежного довольствия умершего/погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, если право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных члена семьи

Если кормилец умер/погиб в результате несчастного случая, не связанного с
исполнением обязанностей военной службы, пенсия исчисляется в размере 30%
денежного довольствия кормильца.

Если умерший пострадал в результате катастрофы на ЧАЭС

Пенсия назначается в размере возмещения фактических убытков исходя из:

  • заработной платы, полученной кормильцем за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах
  • пятикратного размера минимальной заработной платы установленной законом на 1 января соответствующего года

Если умерший был работником прокуратуры

Назначается нетрудоспособным членам семьи прокурора или следователя, которые были на его удержании, при наличии у умершего кормильца стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.

Размер пенсии в связи с потерей кормильца определяется по заработной
платы умершего кормильца:

  • 60% - на одного члена семьи
  • 70% - на двух и более членов семьи

Раньше мы рассказывали, сколько платят пенсии по инвалидности для военных.

Читайте также, кому в Украине отменят выплату пенсий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионная реформа