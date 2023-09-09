Украинцы могут получать вдвое большую пенсию: для кого это доступно

Если семья была на содержании только одного члена, а он умер, тогда по закону ей назначают пенсию по потере кормильца. Но получать его могут только нетрудоспособные члены одной семьи.

Сколько выплачивает государство - читайте ниже в материале Styler.

Кто может принадлежать к получателям

К нетрудоспособным членам семьи относятся, в частности:

муж (жена), отец, мать, если они являются людьми с инвалидностью или достигли возраста 65 лет

дети до 18 лет или старше этого возраста, если они стали людьми с

инвалидностью до достижения 18 лет

дети на обучении - до завершения обучения, но не дольше 23 лет; дети-сироты - до 23 лет

муж (жена), один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, не работающие и занятые уходом за ребенком кормильца до достижения им 8 лет

При этом детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается

независимо от того, были ли они на его содержании.

Какой размер пенсии

Размеры пенсий в связи с потерей кормильца определяют исходя из

размера пенсии по возрасту умершего кормильца:

50% пенсии по возрасту - на одного нетрудоспособного члена семьи

100% пенсии по возрасту - на двух и более нетрудоспособных членов семьи

Размер пенсии в связи с потерей кормильца не может быть ниже:

100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность - на одного члена семьи 2 093 гривен

120% - на двоих 2 511,60 гривны

150% - на трех и более нетрудоспособных членов семьи 3 139,50 гривны

А если умерший был военнослужащим

Пенсия в случае потери кормильца за умершего/погибшего военнослужащего

назначается членам семьи, если кормилец:

умер/погиб в период прохождения службы или не позднее трех месяцев

после увольнения со службы или позже этого срока, но в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождение службы

на момент смерти был "военным" пенсионером

Если кормилец умер/погиб при исполнении обязанностей военной службы

пенсия назначается:

в размере 70% денежного довольствия умершего/погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи

в размере 50% денежного довольствия умершего/погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, если право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных члена семьи

Если кормилец умер/погиб в результате несчастного случая, не связанного с

исполнением обязанностей военной службы, пенсия исчисляется в размере 30%

денежного довольствия кормильца.

Если умерший пострадал в результате катастрофы на ЧАЭС

Пенсия назначается в размере возмещения фактических убытков исходя из:

заработной платы, полученной кормильцем за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах

пятикратного размера минимальной заработной платы установленной законом на 1 января соответствующего года

Если умерший был работником прокуратуры

Назначается нетрудоспособным членам семьи прокурора или следователя, которые были на его удержании, при наличии у умершего кормильца стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.

Размер пенсии в связи с потерей кормильца определяется по заработной

платы умершего кормильца: