В Украине планируют масштабную отмену пенсий: кто останется без выплат
Кабинет министров Украины зарегистрировал законопроект №9453, который предусматривает введение новых оснований для отмены пенсий. Данный документ уже был принят в первом чтении парламентом.
Кто может лишиться пенсий в Украине - читайте ниже в нашем материале.
Что нужно знать об отмене выплат
В настоящее время в Украине пенсионеры, которые уже шесть месяцев не получают пенсию, могут лишиться выплат.
Правительство предлагает изменить закон таким образом, чтобы лишиться выплат могли не только те, кто не получает пенсию, но и те, кто не расходует ее средства. Если этот закон будет принят на втором чтении, банки будут обязаны информировать о пенсионных счетах, с которых не снимались средства в течение шести месяцев.
Сначала банк уведомит клиента о том, что через две недели исполнится шесть месяцев, как он не пользовался средствами на своем счете в банке. Затем это уведомление будет направлено Пенсионному фонду.
Пенсионный фонд заморозит всю сумму, которая была зачислена на счет в течение шести месяцев. Чтобы вернуть средства, пенсионеру потребуется объяснить причины, по которым он не пользовался этими деньгами, и пройти процедуру идентификации.
Кроме того, в предложенном законопроекте утверждается, что возможность возврата средств возможна "при наличии условий возобновления выплаты пенсии".
Согласно заявлениям собеседников из Кабмина, основной целью данного законопроекта не является лишение пенсионеров, которые экономят средства, а скорее решение вопроса о выплатах пенсий для тех, кто погиб на оккупированных территориях или исчез без вести.
Причины для отмены пенсий
- временное проживание за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии;
- признание лица без вести отсутствующим или объявление о его смерти в установленном законом порядке;
- определение статуса пенсионера как лица, исчезнувшего без вести при особых обстоятельствах в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, исчезших без вести при особых обстоятельствах";
- не получение пенсии в течение 6 месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или отсутствие в течение 6 месяцев подряд расходных операций на текущих счетах в банках, на которые производится выплата пенсий;
- невыполнение процедуры физической идентификации получателем пенсии в случаях, предусмотренных законодательством.
Напомним, что в Украине возвращают выплаты определенным категориям населения.
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