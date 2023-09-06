В Украине планируют масштабную отмену пенсий: кто останется без выплат

Кабинет министров Украины зарегистрировал законопроект №9453, который предусматривает введение новых оснований для отмены пенсий. Данный документ уже был принят в первом чтении парламентом.

Кто может лишиться пенсий в Украине - читайте ниже в нашем материале.

Что нужно знать об отмене выплат

В настоящее время в Украине пенсионеры, которые уже шесть месяцев не получают пенсию, могут лишиться выплат.

Правительство предлагает изменить закон таким образом, чтобы лишиться выплат могли не только те, кто не получает пенсию, но и те, кто не расходует ее средства. Если этот закон будет принят на втором чтении, банки будут обязаны информировать о пенсионных счетах, с которых не снимались средства в течение шести месяцев.

Сначала банк уведомит клиента о том, что через две недели исполнится шесть месяцев, как он не пользовался средствами на своем счете в банке. Затем это уведомление будет направлено Пенсионному фонду.

Пенсионный фонд заморозит всю сумму, которая была зачислена на счет в течение шести месяцев. Чтобы вернуть средства, пенсионеру потребуется объяснить причины, по которым он не пользовался этими деньгами, и пройти процедуру идентификации.

Кроме того, в предложенном законопроекте утверждается, что возможность возврата средств возможна "при наличии условий возобновления выплаты пенсии".

Согласно заявлениям собеседников из Кабмина, основной целью данного законопроекта не является лишение пенсионеров, которые экономят средства, а скорее решение вопроса о выплатах пенсий для тех, кто погиб на оккупированных территориях или исчез без вести.

Причины для отмены пенсий