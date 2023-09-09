Українці можуть отримувати вдвічі більшу пенсію: для кого це доступно
Якщо родина була на утриманні лише одного члена сім'ї, а він помер, тоді за законом їй призначають пенсію за втратою годувальника. Але отримувати її можуть лише непрацездатні члени однієї сім'ї.
Скільки виплачує держава - читайте нижче в матеріалі Styler.
Хто може належати до отримувачів
До непрацездатних членів сім’ї належать, зокрема:
- чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю чи досягли віку 65 років
- діти до 18 років або старші за цей вік, якщо вони стали особами з
- інвалідністю до досягнення 18 років
- діти, які навчаються, - до завершення навчання, але не довше 23 років; діти- сироти - до 23 років
- чоловік (дружина), один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку і працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років
При цьому дітям пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається
незалежно від того, чи були вони на його утриманні.
Який розмір пенсії
Розміри пенсій у зв'язку з втратою годувальника визначають виходячи з
розміру пенсії за віком померлого годувальника:
- 50 % пенсії за віком - на одного непрацездатного члена сім'ї
- 100 % пенсії за віком - на двох та більше непрацездатних членів сім'ї
Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника не може бути нижче:
- 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність - на одного члена сім'ї 2 093 гривень
- 120 % - на двох 2 511,60 гривні
- 150 % - на трьох і більше непрацездатних членів сім'ї 3 139,50 гривні
А якщо померлий був військовослужбовцем
Пенсія в разі втрати годувальника за померлого/загиблого військовослужбовця
призначається членам сім'ї, якщо годувальник:
- помер/загинув у період проходження служби або не пізніше трьох місяців
- після звільнення зі служби або пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби
- на момент смерті був “військовим” пенсіонером
Якщо годувальник помер/загинув при виконанні обов’язків військової служби
пенсія призначається:
- у розмірі 70% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї
- у розмірі 50% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї, якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних члени сім'ї
Якщо годувальник помер/загинув внаслідок нещасного випадку, не пов'язаного з
виконанням обов'язків військової служби, пенсія обчислюється в розмірі 30%
грошового забезпечення годувальника.
Якщо померлий постраждав внаслідок катастрофи на ЧАЕС
Пенсія призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків виходячи:
- із заробітної плати, одержаної годувальником за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках
- з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня відповідного року
Якщо померлий був працівником прокуратури
Призначається непрацездатним членам сім'ї прокурора чи слідчого, які
були на його утримані, за наявності у померлого годувальника стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.
Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника визначається із заробітної
плати померлого годувальника:
- 60% - на одного члена сім'ї
- 70 % - на двох і більше членів сім'ї
Раніше ми розповідали, скільки платять пенсії за інвалідністю для військових.
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