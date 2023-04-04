Украинцы получат от государства 26 тысяч: кто и как это может сделать

В условиях военного времени и проблем с работой в Украине, появилась возможность получить уникальный ваучер в размере 26 тысяч на оплату обучения. Такой ваучер выдает Государственная служба занятости для получения новых профессиональных навыков и повышения квалификации.

Как можно получить такой ваучер и куда нужно обращаться, рассказали в The Mango.

Кто может получить ваучер на обучение

Защитники и защитницы Украины, которые получили ранение

Лица с инвалидностью вследствие войны

Внутренне перемещенные лица

Все украинцы старше 45 лет со стажем работы не менее 15 лет

Основные требования:

Не зарегистрированы как безработные

Нет подходящей работы на рынке труда

Не достигли пенсионного возраста

Не получали ваучеры на обучение ранее

Нет переподготовки за счет государственных средств за последние три года

Наличие профессионального, специального или высшего образования

Где можно учиться с таким ваучером

Обучение проходит в государственных учреждениях, а также на предприятиях, в организациях, которые имеют лицензию на образовательную деятельность.

Перечень профессий и специальностей для обучения, для которых могут выдать ваучер, утвержден Минэкономики Украины.

В список входят ремесленные и ремонтные работы, профессии в транспортной отрасли, строительные профессии, медицинские профессии, в области IT, в сфере образования, социального обеспечения и социальной работы.

Украинцы могут самостоятельно выбрать профессию из перечня, а также форму и место обучения.

Как получить такой ваучер

Для этого нужно обратиться в ближайший Центр занятости с заявлением и предоставить список документов:

Паспорт

Трудовая книжка

Документы об образовании

Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика

Другие документы - по требованию

Решение о выдаче ваучера принимаются в Центре занятости в течение 8 рабочих дней со дня подачи документов.

Если студент прекратил обучение по ваучеру

Если обучение было прервано без уважительной причины, то все средства, которые были предоставлены по ваучеру, должны быть возвращены в течение 30 дней.

Однако существуют уважительные причины, по которым обучение может быть прекращено и возврат средств не потребуется.

Например: приговор суда, смерть, признание без вести пропавшим или недееспособным, переезд в другой город на ПМЖ, призыв на военную службу, прохождение военных сборов или мобилизация.