Украинцы получат от государства 26 тысяч: кто и как это может сделать
В условиях военного времени и проблем с работой в Украине, появилась возможность получить уникальный ваучер в размере 26 тысяч на оплату обучения. Такой ваучер выдает Государственная служба занятости для получения новых профессиональных навыков и повышения квалификации.
Как можно получить такой ваучер и куда нужно обращаться, рассказали в The Mango.
Кто может получить ваучер на обучение
- Защитники и защитницы Украины, которые получили ранение
- Лица с инвалидностью вследствие войны
- Внутренне перемещенные лица
- Все украинцы старше 45 лет со стажем работы не менее 15 лет
Основные требования:
- Не зарегистрированы как безработные
- Нет подходящей работы на рынке труда
- Не достигли пенсионного возраста
- Не получали ваучеры на обучение ранее
- Нет переподготовки за счет государственных средств за последние три года
- Наличие профессионального, специального или высшего образования
Где можно учиться с таким ваучером
Обучение проходит в государственных учреждениях, а также на предприятиях, в организациях, которые имеют лицензию на образовательную деятельность.
Перечень профессий и специальностей для обучения, для которых могут выдать ваучер, утвержден Минэкономики Украины.
В список входят ремесленные и ремонтные работы, профессии в транспортной отрасли, строительные профессии, медицинские профессии, в области IT, в сфере образования, социального обеспечения и социальной работы.
Украинцы могут самостоятельно выбрать профессию из перечня, а также форму и место обучения.
Как получить такой ваучер
Для этого нужно обратиться в ближайший Центр занятости с заявлением и предоставить список документов:
- Паспорт
- Трудовая книжка
- Документы об образовании
- Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика
- Другие документы - по требованию
Решение о выдаче ваучера принимаются в Центре занятости в течение 8 рабочих дней со дня подачи документов.
Если студент прекратил обучение по ваучеру
Если обучение было прервано без уважительной причины, то все средства, которые были предоставлены по ваучеру, должны быть возвращены в течение 30 дней.
Однако существуют уважительные причины, по которым обучение может быть прекращено и возврат средств не потребуется.
Например: приговор суда, смерть, признание без вести пропавшим или недееспособным, переезд в другой город на ПМЖ, призыв на военную службу, прохождение военных сборов или мобилизация.
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