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Как обезопасить себя от мошенничества при онлайн-покупках: киберполиция дала рекомендации

Суббота 02 декабря 2023 22:33
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Как обезопасить себя от мошенничества при онлайн-покупках: киберполиция дала рекомендации Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

В последнее время в Украине участились случаи мошенничества с продажей несуществующих товаров по сниженным ценам. Правоохранители рассказали, как не стать жертвой таких мошенников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киберполиции в Facebook.

Мошенники часто маскируются под добросовестных продавцов. Они размещают на своих сайтах красивые фото товаров, быстро отвечают на сообщения и оставляют фейковые положительные отзывы. Цель таких усилий - убедить покупателей осуществить полную или частичную переплату.

Еще одна популярная схема мошенничества в интернете - фишинг. Мошенники создают сайты, которые внешне похожи на популярные интернет-магазины. При общении с потенциальными покупателями они убеждают их перейти по фишинговой ссылке для оплаты товара. Оплачивая на таких сайтах, покупатели фактически передают данные своей банковской карты мошенникам.

Чтобы не стать жертвой мошенников в интернете, следует придерживаться следующих советов:

  • Покупайте и платите только на проверенных ресурсах. Проверьте правильность URL-адреса необходимого сайта - даже малейшее несоответствие может означать, что вы попали на фишинговый сайт.
  • Платите деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери денег.
  • Не сообщайте никому данные своей банковской карты, особенно CVV-код и срок действия.
  • Заведите отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводите только ту сумму, необходимую для оплаты.
  • В случае покупки на платформе объявлений, обсуждайте детали сделки только в чате этой платформы и не переходите в сторонние мессенджеры - туда мошенники могут прислать фишинговые ссылки.
  • Проверяйте сайты онлайн-магазинов перед оплатой товара на сервисе Киберполиции "STOP FRAUD" или на сервисе Ассоциации "ЕМА" CheckMyLink.

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