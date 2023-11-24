На что нужно обратить внимание при покупке обуви в магазине, чтобы уберечь деньги
Правильный выбор обуви - это залог здоровья ног. При покупке новой обуви важно обратить внимание на несколько важных аспектов, которые помогут избежать неприятностей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Госпродпотребслужбы.
На что обратить внимание
Первое, о чем должен позаботиться продавец и обратить внимание покупатель - это подобающая маркировка обуви. Кроме наличия обязательной информации о товаре, регламентируемой статьей 15 Закона Украины "О защите прав потребителей", на маркировке обуви обязательной должна быть информация о трех основных составляющих, а именно: материал верха, подкладки и стельки, а также подошвы.
В индивидуальную упаковку каждой пары обуви должна быть вложена информация (рекомендации) относительно ее эксплуатации и ухода за ней, а также гарантийных обязательств продавца (производителя).
В случае несоответствия маркировки обуви будут приняты ограничительные (корректирующие) меры в соответствии с Законом Украины "О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции".
Гарантия на обувь
Относительно гарантийного срока на приобретенную обувь следует помнить, что согласно части 3 статьи 7 Закона Украины "О защите прав потребителей", на сезонные товары гарантийный срок исчисляется с начала соответствующего сезона.
Также установлен перечень сезонных товаров, гарантийные сроки по которым исчисляются с начала сезона:
- зимнего ассортимента - с 15 ноября по 15 марта
- весенне-осеннего ассортимента - с 15 марта по 15 мая и с 15 сентября по 15 ноября
- летнего ассортимента - с 15 мая по 15 сентября
Потребителям нужно знать, что гарантия не распространяется в следующих случаях:
- если покупатель нарушил правила эксплуатации, ухода, хранения обуви и при наличии механических повреждений (ожоги, порезы, проколы)
- при деформации обуви вследствие неправильного ношения, сушки, а также действий химических и других веществ
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