На что нужно обратить внимание при покупке обуви в магазине, чтобы уберечь деньги

Правильный выбор обуви - это залог здоровья ног. При покупке новой обуви важно обратить внимание на несколько важных аспектов, которые помогут избежать неприятностей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Госпродпотребслужбы.

На что обратить внимание

Первое, о чем должен позаботиться продавец и обратить внимание покупатель - это подобающая маркировка обуви. Кроме наличия обязательной информации о товаре, регламентируемой статьей 15 Закона Украины "О защите прав потребителей", на маркировке обуви обязательной должна быть информация о трех основных составляющих, а именно: материал верха, подкладки и стельки, а также подошвы.

В индивидуальную упаковку каждой пары обуви должна быть вложена информация (рекомендации) относительно ее эксплуатации и ухода за ней, а также гарантийных обязательств продавца (производителя).

В случае несоответствия маркировки обуви будут приняты ограничительные (корректирующие) меры в соответствии с Законом Украины "О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции".

Гарантия на обувь

Относительно гарантийного срока на приобретенную обувь следует помнить, что согласно части 3 статьи 7 Закона Украины "О защите прав потребителей", на сезонные товары гарантийный срок исчисляется с начала соответствующего сезона.

Также установлен перечень сезонных товаров, гарантийные сроки по которым исчисляются с начала сезона:

зимнего ассортимента - с 15 ноября по 15 марта

весенне-осеннего ассортимента - с 15 марта по 15 мая и с 15 сентября по 15 ноября

летнего ассортимента - с 15 мая по 15 сентября

Потребителям нужно знать, что гарантия не распространяется в следующих случаях: