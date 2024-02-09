Украинцы могут получить 75% скидки на коммуналку: как оформить льготу

Фото: Кто получит льготу на оплату коммуналки (if.gov.ua)

Некоторые жители Украины могут воспользоваться скидкой в 75% на сумму коммунальных платежей. Однако для этой льготы необходимо правильно оформить соответствующие документы и процедуры.

Как это сделать, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ПФУ.