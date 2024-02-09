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Украинцы могут получить 75% скидки на коммуналку: как оформить льготу

Пятница 09 февраля 2024 15:31
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Украинцы могут получить 75% скидки на коммуналку: как оформить льготу Фото: Кто получит льготу на оплату коммуналки (if.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

Некоторые жители Украины могут воспользоваться скидкой в 75% на сумму коммунальных платежей. Однако для этой льготы необходимо правильно оформить соответствующие документы и процедуры.

Как это сделать, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ПФУ.

Кто имеет право на скидку по коммуналке

Без учета среднемесячного дохода такая льгота предоставляется в размере 75% скидки:

  • участникам боевых действий;
  • пострадавшим участникам Революции Достоинства;
  • реабилитированным лицам из числа подвергшихся репрессиям в форме (формах) лишения свободы (заключения) или ограничения свободы или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного или иного репрессивного органа;
  • бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей.

Для получения льготы за коммунальные услуги необходимо подать заявку в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) одним из следующих способов:

  • Через веб-портал электронных услуг ПФУ
  • С помощью мобильного приложения ПФУ
  • Лично, обратившись в отделение ПФУ
  • По почте, отправив заявление и необходимые документы

Необходимые документы для получения льготы:

  • Паспорт или временное удостоверение гражданина Украины.
  • Документы, подтверждающие право льготника на использование льгот
  • Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)
  • Справка о включении в учетные документы внутренне перемещенного лица
  • Договор аренды жилья или другие соответствующие документы

Напомним, что в Украине было сделано заявление для пенсионеров.

Раньше мы рассказывали, когда пенсионеры будут получать большие выплаты.

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