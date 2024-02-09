Украинцы могут получить 75% скидки на коммуналку: как оформить льготу
Фото: Кто получит льготу на оплату коммуналки (if.gov.ua)
Некоторые жители Украины могут воспользоваться скидкой в 75% на сумму коммунальных платежей. Однако для этой льготы необходимо правильно оформить соответствующие документы и процедуры.
Как это сделать, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ПФУ.
Кто имеет право на скидку по коммуналке
Без учета среднемесячного дохода такая льгота предоставляется в размере 75% скидки:
- участникам боевых действий;
- пострадавшим участникам Революции Достоинства;
- реабилитированным лицам из числа подвергшихся репрессиям в форме (формах) лишения свободы (заключения) или ограничения свободы или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного или иного репрессивного органа;
- бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей.
Для получения льготы за коммунальные услуги необходимо подать заявку в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) одним из следующих способов:
- Через веб-портал электронных услуг ПФУ
- С помощью мобильного приложения ПФУ
- Лично, обратившись в отделение ПФУ
- По почте, отправив заявление и необходимые документы
Необходимые документы для получения льготы:
- Паспорт или временное удостоверение гражданина Украины.
- Документы, подтверждающие право льготника на использование льгот
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)
- Справка о включении в учетные документы внутренне перемещенного лица
- Договор аренды жилья или другие соответствующие документы
Напомним, что в Украине было сделано заявление для пенсионеров.
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