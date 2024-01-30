Пенсионеры будут получать больше: когда и на сколько поднимут выплаты
5385 гривен составляет средняя пенсия в Украине на начало 2024 года. За прошлый год она выросла на 16,5%. Однако в этом году суммы выплат снова возрастут.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий заместительницы начальника управления по обслуживанию граждан ПФУ в Черновицкой области Натальи Назаренко для "Суспільного".
Как и когда повысят пенсии в Украине
Сообщается, что с 1 января 2024 года минимальная пенсия в Украине увеличится до 2 361 гривны, а максимальная - до 23 610 гривен.
Наталья Назаренко рассказала, что перерасчет пенсий в этом году пройдет в несколько этапов. Первый этап начался уже в январе.
Здесь речь идет о людях, не набравших минимальный страховой стаж до достижения возраста 65 лет. Такие люди не получают пенсию по возрасту, однако могут рассчитывать на социальную помощь в размере 2 361 гривны.
Следующим этапом для расчетов является размер прожиточного минимума. Он вырастет вместе с размером индексации пенсии с 1 марта 2024 года. Точный размер индексации будет объявлен в середине февраля.
Размер пенсии исчисляется от 40% минимальной заработной платы. Обратите внимание, что это лишь составляющая, к которой добавляют надбавки и повышения, предусмотренные законодательством.
Также следует знать, что перерасчеты, связанные с индексацией пенсии будут автоматическими - обращаться в отделы ПФУ не нужно.
Где в Украине самые высокие и низкие пенсии
В тройку городов и областей с высокими выплатами по состоянию на 2023 год входят:
- Киев - 7 249 гривен
- Ровенская область - 6 674 гривен
- Донецкая область - 6 622 гривен
К слову после Донецкой с небольшим отрывом идет Луганск: там средняя ежемесячная пенсия составляет 6 334 гривны.
А вот области с наименьшими пенсионными выплатами таковы:
- Закарпатская область - 4 262 гривны
- Черновицкая область - 4 255 гривен
- Тернопольская область - 4 070 гривен
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