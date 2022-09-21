RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы могут помочь семьям, чье жилье уничтожено войной, получить модульный домик: как это сделать

Коллаж РБК-Украина: волонтеры запустили инициативу по возведению модульных домиков
Автор: Владимир Костырин

В Украине волонтеры начали сбор средств на приобретение и возведение модульных домов для семей, чье жилье пострадало из-за действий российских оккупантов, и стало непригодным для жизни зимой.

Так, был инициирован проект NEST от Благотворительного фонда Сергея Притулы, для которой OLX запустил первую фандрайзинг-платформу.

Согласно данным на портале "Дія", в августе было зарегистрировано более 250 тысяч заявок о поврежденной недвижимости.

При этом в Международной организации по миграции информируют о ежемесячном росте количества ВПЛ на 5% - на конец лета внутренними переселенцами стали почти 7 миллионов человек.

Из них примерно каждый пятый отмечает, что его жилье непригодно для жизни в зимнее время, когда будут морозы.

Проект Гуманитарного Штаба БФ Сергея Притулы NEST по восстановлению частного жилья, разрушенного войной, начинается с Макаровской ОТГ в Киевской области - там в помощи нуждаются 585 семей.

"Строить модульные дома будут по мере сбора средств вместо уничтоженного жилья на собственном участке. Необходимые деньги на изготовление будут собираться на отдельной фандрайзинг-платформе", - рассказали в OLX.

Какие модульные дома будут стоить

Минимальная комплектация модульного дома NEST со всеми удобствами, построенного из экологических и долговечных сертифицированных материалов, включает в себя три комнаты:

  • спальня,
  • кухня,
  • ванная комната.

Готовые сборные конструкции монтируют на расчищенном и разровненном участке, подключают к имеющимся на территории коммуникациям, комплектуют мебелью и техникой. На строительство одного дома требуется 5 дней.

Стоимость домика

Стоимость одного модуля составляет 5 тысяч долларов, а цена всего дома стартует от 15 тысяч долларов.

Количество дополнительных модулей зависит от размера семьи.

Где будут строить модульные дома

После восстановления Макаровской ОТГ под Киевом фонд планирует масштабировать проект на другие громады в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Ранее сообщалось, что во Львове на зиму выселят людей из модульных городков.

Также мы рассказывали, что под Киевом построят модульный городок с 2-этажными домами, и показывали, как они будут выглядеть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей ПритулаOLXблаготворительностьмодульный городок