Украинцы могут помочь семьям, чье жилье уничтожено войной, получить модульный домик: как это сделать

Согласно данным на портале "Дія", в августе было зарегистрировано более 250 тысяч заявок о поврежденной недвижимости.

При этом в Международной организации по миграции информируют о ежемесячном росте количества ВПЛ на 5% - на конец лета внутренними переселенцами стали почти 7 миллионов человек.

Из них примерно каждый пятый отмечает, что его жилье непригодно для жизни в зимнее время, когда будут морозы.

Проект Гуманитарного Штаба БФ Сергея Притулы NEST по восстановлению частного жилья, разрушенного войной, начинается с Макаровской ОТГ в Киевской области - там в помощи нуждаются 585 семей.

"Строить модульные дома будут по мере сбора средств вместо уничтоженного жилья на собственном участке. Необходимые деньги на изготовление будут собираться на отдельной фандрайзинг-платформе", - рассказали в OLX.

Какие модульные дома будут стоить

Минимальная комплектация модульного дома NEST со всеми удобствами, построенного из экологических и долговечных сертифицированных материалов, включает в себя три комнаты:

спальня,

кухня,

ванная комната.

Готовые сборные конструкции монтируют на расчищенном и разровненном участке, подключают к имеющимся на территории коммуникациям, комплектуют мебелью и техникой. На строительство одного дома требуется 5 дней.

Стоимость домика

Стоимость одного модуля составляет 5 тысяч долларов, а цена всего дома стартует от 15 тысяч долларов.

Количество дополнительных модулей зависит от размера семьи.

Где будут строить модульные дома

После восстановления Макаровской ОТГ под Киевом фонд планирует масштабировать проект на другие громады в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.