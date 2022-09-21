Украинцы могут помочь семьям, чье жилье уничтожено войной, получить модульный домик: как это сделать

В Украине волонтеры начали сбор средств на приобретение и возведение модульных домов для семей, чье жилье пострадало из-за действий российских оккупантов, и стало непригодным для жизни зимой.
Так, был инициирован проект NEST от Благотворительного фонда Сергея Притулы, для которой OLX запустил первую фандрайзинг-платформу.
Согласно данным на портале "Дія", в августе было зарегистрировано более 250 тысяч заявок о поврежденной недвижимости.
При этом в Международной организации по миграции информируют о ежемесячном росте количества ВПЛ на 5% - на конец лета внутренними переселенцами стали почти 7 миллионов человек.
Из них примерно каждый пятый отмечает, что его жилье непригодно для жизни в зимнее время, когда будут морозы.
Проект Гуманитарного Штаба БФ Сергея Притулы NEST по восстановлению частного жилья, разрушенного войной, начинается с Макаровской ОТГ в Киевской области - там в помощи нуждаются 585 семей.
"Строить модульные дома будут по мере сбора средств вместо уничтоженного жилья на собственном участке. Необходимые деньги на изготовление будут собираться на отдельной фандрайзинг-платформе", - рассказали в OLX.
Минимальная комплектация модульного дома NEST со всеми удобствами, построенного из экологических и долговечных сертифицированных материалов, включает в себя три комнаты:
Готовые сборные конструкции монтируют на расчищенном и разровненном участке, подключают к имеющимся на территории коммуникациям, комплектуют мебелью и техникой. На строительство одного дома требуется 5 дней.
Стоимость одного модуля составляет 5 тысяч долларов, а цена всего дома стартует от 15 тысяч долларов.
Количество дополнительных модулей зависит от размера семьи.
После восстановления Макаровской ОТГ под Киевом фонд планирует масштабировать проект на другие громады в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.
Ранее сообщалось, что во Львове на зиму выселят людей из модульных городков.
Также мы рассказывали, что под Киевом построят модульный городок с 2-этажными домами, и показывали, как они будут выглядеть.