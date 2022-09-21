Українці можуть допомогти сім'ям, чиє житло знищено війною, отримати модульний будиночок: як це зробити

За даними на порталі "Дія", у серпні було зареєстровано понад 250 тисяч заявок про пошкоджену нерухомість.

При цьому Міжнародна організація з міграції інформує про щомісячне зростання кількості ВПО на 5% - на кінець літа внутрішніми переселенцями стали майже 7 мільйонів людей.

З них приблизно кожен п'ятий зазначає, що його житло непридатне для життя взимку, коли будуть морози.

Проект Гуманітарного Штабу БФ Сергія Притули NEST по відновленню приватного житла, зруйнованого війною, розпочинається з Макарівської ОТГ у Київській області - там допомоги потребують 585 сімей.

"Зводити модульні будинки будуть у міру збору коштів замість знищеного житла на власній ділянці. Необхідні гроші на виготовлення збиратимуть на окремій фандрайзинг-платформі", - розповіли в OLX.

Які модульні будинки коштуватимуть

Мінімальна комплектація модульного будинку NEST з усіма зручностями, побудованого з екологічних та довговічних сертифікованих матеріалів, включає три кімнати:

спальня,

кухня,

ванна кімната.

Готові збірні конструкції монтують на розчищеній та розрівняній ділянці, підключають до наявних на території комунікацій, комплектують меблями та технікою. На будівництво одного будинку потрібно 5 днів.

Вартість будиночка

Вартість одного модуля складає 5 тисяч доларів, а ціна всього будинку стартує від 15 тисяч доларів.

Кількість додаткових модулів залежить від розміру сім'ї.

Де будуватимуть модульні будинки

Після відновлення Макарівської ОТГ під Києвом фонд планує масштабувати проект на інші громади у Київській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.