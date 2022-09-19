У Львові на зиму виселять людей із модульних містечок: де вони будуть жити

У Львові людей виселять з трьох модульних містечок, у яких зараз проживають тисяча переселенців, які втікали від війни. Зокрема, багатьом їхати просто нікуди, тому що росіяни знищили їхнє житло.

За словами Тетяни, вона приїхала до Львова з Донецької області ще у травні разом з донькою, зятем і дворічною онукою. Жінка каже, що теплі ковдри, а також електрообігрівачі це єдине, що є з опалення у модульних будиночках.

У містечку є свій міні дитсадок, розповідає його вихователька Ганна Кутепова. Зараз дітей вдягають у теплі речі, але як похолодає, групу збираються закривати.

"В самому модулі стоїть електроконвектор, то чи буде додатковий опалювальний пристрій - не знаємо. Будемо сподіватися - зима буде тепла", - каже вихователька.

Куди переселять людей

У мерії кажуть, що людей будуть переселяти в нове модульне містечко, яке пристосоване до холодів. А існуючі будиночки переформатують, а ті, що стоять в Стрийському парку, демонтують. А інші - залишать до весни.

Зазначають, що жити у таких модульних містечках не можна, навіть якщо поставити додаткові обігрівачі.

"Там є окремі блоки, де є житлові кімнати, окремі блоки, де є їдальня і окремо, де є душові і санвузли. Зимою некомфортно виходити у мороз і йти в душ", - каже заступник міського голови Любомир Зубач.

Окрім того, нове "зимове" містечко з’явиться завдяки польському уряду. За тиждень двоповерхові модульні будиночки приїдуть з-за кордону і їх почнуть монтувати. Будинки розраховані на 1300 людей, тоді як у всіх трьох містечках - 1000 мешканців.

Також людей закликають готуватися до зими, адже прогнозують, що вона буде найважчою за багато років.