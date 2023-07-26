Над Хмельницкой областью сбили "Кинжалы": в ОВА рассказали о последствиях ракетной атаки
Войска РФ во время вечерней массированной воздушной атаки по Украине нанесли удар по Хмельницкой области 4 ракетами Х-47 "Кинжал". В результате сбития силами ПВА ВСУ вражеских целей обломки упали в ряде населенных пунктов региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Telegram первого заместителя начальника Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) Сергея Тюрина.
Чиновник отметил, что область в среду, 26 июля, снова оказалась под массированным ударом противника.
"По данным Воздушных Сил ВСУ, около 19 часов кафиры подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области", - рассказал он.
Представитель ОВА поблагодарил ПВО ВСУ, которая отразила воздушную атаку.
Он также рассказал, что в результате сбития вражеских ракет обломки упали в населенных пунктах Хмельницкого района.
"Кроме того, обломки ракеты упали на территории частного дома в Староконстантиновском обществе. Поврежден автомобиль", - проинформировал чиновник.
В ОГА добавили, что в настоящее время информации о пострадавших нет.
Ракетная атака 26 июля
Сегодня, 26 июля, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Она была связана с пуском крылатых ракет россиян, который произвели при помощи авиации из района Каспийского моря.
Позже также стало известно и о попытке атаки гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которые враг запустил из истребителей МиГ-31К.
После этого в сети появились сообщения о взрывах в Хмельницкой области. В ОВА подтвердили только работу систем противовоздушной обороны в регионе.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что целью атаки российских оккупантов стал район Староконстантиновки Хмельницкой области.
Как рассказал позже командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николай Олещук, ПВО уничтожила 36 воздушных целей: 3 крылатых ракеты "Калибр"; 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555.
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