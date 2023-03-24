Деньги на счет или сертификаты. Ответы на вопросы о компенсации за разрушенное жилье

Через два месяца в Украине вступит в силу закон о компенсациях за недвижимость, уничтоженную в ходе боевых действий. И, как ожидается, одновременно заработает соответствующий механизм

РБК-Украина объясняет алгоритм компенсаций и кто сможет на них претендовать.

За что предусмотрены компенсации?

За жилье, которое было повреждено или уничтожено в результате военной агрессии Российской Федерации. Речь идет о квартирах, частных домах, садовых и дачных домах, объектах незавершенного строительства и так далее.

Заявки на компенсации будут принимать, пока действует режим военного положения и в течение 1 года после его отмены. Если жилье пострадает после войны, но в результате ее последствий, например, при разминировании, то заявки будут принимать еще в течение 3 лет после отмены военного положения.

Фото: инфографика к закону о компенсациях (t.me/SlugaNarodu_Official)

Положения закон предусматривают, что механизм будет распротсраняться на подконтрольные территории.

Кто сможет претендовать?

Владельцы уничтоженного жилья, заказчики на строительство, инвесторы, члены кооперативов (после выкупа, но еще без права собственности), а также наследники вышеуказанных лиц. В случае с поврежденным имуществом - объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), их управляющие и жилищно-строительные кооперативы.

Кабинет министров сможет дополнить перечень получателей в Порядке, который еще предстоит подготовить.

Фото: инфографика к закону о компенсациях (t.me/SlugaNarodu_Official)

При этом среди них точно не будет граждан под санкциями и людей с судимостью за преступления против основ нацбезопасности Украины. Также на компенсации не смогут претендовать их наследники.

Кто принимет решения?

Полномочия возлагаются на специальные комиссии, которые появятся при местных органах власти. К работе в их составе могут привлекать экспертов, оценщиков, представителей предприятий, международных организаций и других лиц.

Комиссии обязаны консультировать заявителей, предоставлять им полную информацию, верифицировать данные из заявок и проверять разрушенное жилье. Все их шаги зафиксируют в Реестре поврежденного или уничтоженного имущества. Более детальная схема работы сейчас разрабатывается в правительстве.

На основании этого будут определять размер и тип компенсации. Также комиссии обязаны по итогам рассмотрения заявок подтверждать наличие или отсутствие права на покрытие ущерба.

Такие комиссии могут появиться в каждой пострадавшей территориальной общине. На сегодня часть из них находится во временной оккупации, и пока сложно говорить о конкретных цифрах, но очевидно, что комиссий будет много.

Как будет работать механизм?

Для начала нужно отправить заявку на рассмотрение комиссии. Причем на каждый объект подается отдельная заявка. Ее можно подать в электронной форме (через "Дію") или письменно через центры админуслуг, органы соцзащиты или нотариуса. Независимо от места проживания заявителя или местонахождения разрушенного жилья.

К заявке нужно приложить копии договоров, документов, подтверждающих право собственности и приоритетность права на компенсацию (при наличии), а также фото и видео с объектом до и после уничтожения. Если она подается в письменной форме, то от заявителя потребуют предъявить оригиналы.

Также предусмотрена возможность подачи заявки и без указанных документов. В таком случае следует попросить комиссию о содействии в их получении. А если они есть в соответствующих реестрах, то комиссия должна их получить самостоятельно.

Фото: инфографика к закону о компенсациях (t.me/SlugaNarodu_Official)

При обращении в центр админуслуг, соцзащиту или к нотариусу на руки в тот же день выдается экземпляр с регистрационным номером и цифровым кодом. После этого заявка автоматически направляется на рассмотрение.

Закон четко регламентирует сроки рассмотрения: комиссия обязана сделать это в течение не более 30 календарных дней. Но если объект находится в зоне боевых действий или временной оккупации, рассмотрение могут продлить на такой же срок.

Поскольку процесс от подачи заявки до получения компенсации (сертификата) хотят оптимизировать с помощью электронных сервисов, требуется время на интеграцию этих функцийв приложение "Дія". Ожидается, что разработчики успеют сделать это еще до вступления закона в силу.

Какие могут быть основания для отказа?

В компенсации могут отказать, если:

заявка подана от имени человека, который не может быть получателем;

заявитель внес недостоверные данные;

заявка подана с нарушением сроков.

Кроме того, комиссия может приостановить рассмотрение заявки, если ее подали с неполным пакетом документов (сведений) или есть подтверждение того, что заявитель подозревается в преступлениях против основ национальной безопасности Украины.

Рассмотрение возобновляется после устранения этих обстоятельств.

Какие есть виды компенсаций?

Первый - зачисление средств на счет со специальным режимом использования. Эти деньги можно будет направить только на строительство жилого, садового или дачного дома. И на такой счет нельзя наложить арест или взыскание.

Второй - жилищные сертификаты. Они тоже будут доступны для желающих построить дом, но что касается компенсаций за квартиру, то здесь - только сертификаты.

Фото: инфографика к закону о компенсациях (t.me/SlugaNarodu_Official)

Сумму будут определять для каждого получателя и каждого объекта отдельно, исходя из общей площади и стоимости квадратного метра. Последнюю хотят рассчитывать на основании порядка, который еще предстоит установить Кабинету министров. С учетом критической потребности в запуске механизма компенсаций, речь идет о сроке в 2 месяца или даже меньше.

Как будут работать сертификаты?

С их помощью можно будет купить квартиру или дом, в том числе путем инвестирования в строительство. Объем финансирования равен номиналу сертификату. Его сможет использовать только конкретный получатель или его наследник, передача третьим лицам запрещена.

Для покупки жилья также можно использовать больше одного сертификата, а поиск недвижимости осуществляется самостоятельно. Причем исключительно на подконтрольной Украине территории.

Запрещается инвестирование в будущее жилье при помощи сертификата, если в отношении заказчика строительства открыто дело о банкротстве, он находится в процессе ликвидации или у него нет права на строительные работы.

Если фактическая стоимость объекта превысит номинал, то получатель оплатит разницу за свой счет. Если стоимость будет ниже номинала, то разницу учтут в Реестре, но недополученную компенсацию выплатят только из будущих репараций от Российской Федерации.

Срок действия жилищного сертификата составит 5 лет со дня выдачи. Столько же будет действовать запрет на продажу полученной недвижимости.

Сертификат может выдаваться в форме электронного и бумажного документа.

У кого будет приоритетное право?

Закон устанавливает приоритетное право на компенсацию. В первую очередь ее смогут получить участники боевых действий, а также лица, которые получили инвалидность в результате войны. Затем идут мобилизованные без статуса УБД, многодетные семьи и люди с инвалидностью I и II групп.

Если у такого человека уничтожено больше одного объекта недвижимости, то приоритетное право можно использовать только для одного объекта на выбор.

Откуда у государства на это деньги?

Расходы на новое жилье для украинцев будут финансироваться за счет:

государственного и местных бюджетов;

средств международных финансовых организаций, кредиторов и инвесторов;

международной технической помощи и грантов;

репараций либо других взысканий с Российской Федерации;

других источников, не запрещенных законодательством Украины.

Кроме того, местные власти смогут утверждать свои программы и формировать фонды для предоставления компенсаций за разрушенные объекты.

Отметим, на сегодня есть политическое решение о том, что на компенсации направят конфискованные в 2023 году активы России и ее резидентов. Еще один инструмент, над которым работают, - возможность покупать жилье за донорские средства.

Со временем источников финансирования может быть больше, поскольку Украина предлагает международным партнерам передавать на эти нужды российские активы, конфискованные на их территории. Что касается средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии (в структуре госбюджета), то на сегодня в нем уже аккумулировано более 17 млрд гривен российского "Сбербанка".

Сколько подано заявок?

Украинцы через "Дію" подали порядка 335 000 сообщений о поврежденном жилье. Однако пока сложно оценить реальный запрос на компенсации, потому что все эти сообщения еще должны пройти верификацию. Также часть заявителей находится за границей или на временно оккупированных территориях.

Кроме того, большинство сообщений касаются не полностью разрушенного жилья, а частично поврежденного. По данным "Дії", это около 186 000 обращений. Незначительные повреждения гораздо легче и дешевле компенсировать, поэтому у властей на этот счет наиболее амбициозные планы в разрезе 2023 года.

Что по жилью на оккупированных территориях?

Фиксация разрушений будет проводиться на основании отдельного порядка, который еще должен утвердить Кабинет министров Украины. Не исключено, что это может осуществляться, например, посредством аэрофотосъемки или других инструментов. Но окончательное решение еще будет нарабатываться в ходе реализации закона.