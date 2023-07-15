Какого цвета глаз не может быть у вашего ребенка: простой тест

Цвет глаз ребенка наследуется от одного из родителей, но бывают и сюрпризы. У малыша может быть совсем другой цвет радужки. А в некоторых случаях по родительским глазам можно понять, каких глаз у ребенка быть не может.

Как наследуется цвет

Хотя есть много оттенков, основных цветов всего три: голубой, зеленый, карий. Больше всего в мире кареглазых людей, на втором месте - голубоглазые, а зеленоглазых - меньше всего.

Само собой, цвет глаз малыша определяется генами родителей, но не только. Бабушки и дедушки могут также принести свой неожиданный вклад.

Тем не менее генетика - наука точная, и можно с процентной вероятностью определить, какие глаза будут у малыша, а каких - не может.

Интересно, что все дети рождаются с почти одинаковым цветом глаз - темно-голубым. Однако по мере взросления они приобретают свой постоянный цвет.

Какого цвета не может быть

Если у одного из родителей глаза карие, у другого - голубые, зеленоглазого ребенка точно не получится. Малыш будет либо с карими глазами, либо с голубыми - 50 на 50.

Если один из родителей с зелеными глазами, другой - с голубыми, ребенок унаследует цвет глаз одного из них - 50 на 50, кареглазого ребенка не будет.

Если мама и папа голубоглазые, то малыш с вероятностью 99% будет таким же. 1% - зеленые глаза, а вот вероятность карих глаз - нулевая.

А вот при этих комбинациях могут быть все три цвета

Если у обоих родителей карие глаза, вероятность того, что у ребенка будут такие же - 75%, зеленые - 18,75%, голубые - 6,25%.

Один из родителей кареглазый, другой - зеленоглазый? Глаза карие - 50%, зеленые - 37,5%, голубые - 12,5%.

Если оба родителя зеленоглазые, вероятность карих глаз - менее 1%, зеленые - 75%, голубые - 25%.

Какие глаза будут у малыша (fertility-docs.com)