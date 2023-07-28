Может ли контактная линза "потеряться" в глазу: врач рассказала всю правду

Контактные линзы представляют собой отличную альтернативу обычным очкам. Они удобны в использовании, незаметны для окружающих и способствуют обеспечению яркого и контрастного изображения. Однако некоторые люди боятся их использовать, ведь думают, что их можно "потерять" в глазу.

Об этом сообщила офтальмолог Татьяна Баран в Instagram .

Можно ли "потерять"

Врач развеял один из самых больших страхов пациентов - линза не закатится за глаз и нигде там не потеряется никогда.

Все потому, что анатомическое строение век и слизистой имеет завершение - склепение, верхний и нижний, и даже туда линза практически никогда не попадет.

Линза может "потеряться" в глазах в следующих случаях:

после трения глаз

после попадания постороннего тела

после сна в линзах

при очень сухих глазах

если вы разорвете линзу во время снимания, маленькие кусочки могут остаться в глазу

при несоблюдении срока ношения линз (она теряет влагу и может прилипнуть к верхнему веку)

при сильном плаче

Что делать

Если же случилось, что линзу вы не можете достать из глаза, то необходимо придерживаться следующих рекомендаций.

Осмотрите место, где вы снимали линзы

Чаще всего они падают на землю, вы можете чувствовать будто линза в глазу, но

он просто может быть раздражен, а линза лежит перед вами.

Прикройте другой глаз

Это необходимо сделать для того, чтобы проверить зрение, возможно линза все еще на роговице. В частности, если изображение размыто, приступайте к следующему шагу.

Вымойте руки

Тщательно вымойте руки, чтобы при касании глаза не инфицировать его.

Вымойте линзу

Очень тщательно старайтесь ее вымыть, используйте увлажняющие капли, часто моргайте при этом, лучше всего лечь на спину и чтобы вам кто-то с этим помог.

Сделайте массаж

Закройте глаза и легко помассируйте указательным пальцем верхнее веко, чтобы линзу подсунуть наружу.

Важно, если не уверены, что линза на роговице, не трите ее, таким образом вы только спровоцируете эрозию.

Если после всех вышесказанных методов вам не удалось линзу достать - обратитесь к офтальмологу.