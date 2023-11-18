Украинцы могут бесплатно учиться в Австрии: как получить стипендию на образование

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие страны Европы оказывают разнообразную поддержку и помощь. Поскольку образование также страдает во время боевых действий, правительства государств-соседей дают возможность поступить в их вузы и получать образование. Так, недавно стало известно, что Министерство образования Австрии продолжает стипендии для украинских студентов и ученых еще на один год.

Поэтому РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на австрийский ресурс OEAD рассказывает, что нужно для того, чтобы получить стипендию.

Важная информация о стипендии

Стипендия имени Эрнста Маха предназначена как для украинских студентов, регулярно обучающихся в австрийском университете, так и для студентов, ученых и исследователей из Украины, которые хотели бы продолжить обучение или проекты.

Продолжительность обучения составляет от одного до девяти месяцев с возможностью продлить до 21 месяца.

Ранее получение стипендии было ограничено до конца февраля 2024, однако теперь его продлили еще на год. Таким образом, всем, кто получит стипендию до этого времени, ее продолжительность будет продлена на один год.

Размер стипендии составляет 715 евро в месяц.

Кто может подать заявку

Студенты, которые заканчивают или готовятся к получению степени бакалавра, диплома или магистра в Австрии. Учеба на платных курсах последипломного образования не финансируется.

Аспиранты, оканчивающие докторантуру в Австрии

Аспиранты и постдокторанты, желающие завершить исследовательское пребывание в Австрии с целью научной карьеры и завершили обучение в университете в Украине после 30 сентября 2020 года

Аспиранты, которые до перемещения работали преподавателями в университетах Украины

Что нужно для подачи документов

Каждая категория стипендиатов должна предоставить разный пакет в документе.

Студенты (бакалавр, диплом, магистр или подготовительный курс):

подтверждение поступления на обучение в Австрии

подтверждение обучения за текущий семестр или подтверждение курса для подготовительного курса

подтверждение успешно сданных экзаменов в Австрии в последнем семестре

Аспиранты, заканчивающие докторантуру в Австрии:

подтверждение поступления на обучение в Австрии

подтверждение супервизии от преподавателя или постдокторанта в австрийском университете

Аспиранты и докторанты:

рекомендательное письмо от преподавателя австрийского университета

подтверждение об окончании университета в Украине после 30 сентября 2020 года

Постдокторанты:

рекомендательное письмо от преподавателя австрийского университета

письменное подтверждение о работе преподавателем в украинском университете (включая перевод на немецкий или английский)

Кроме того, все обязательно должны предоставить сканированную копию паспорта или удостоверение перемещенного лица.

Максимально допустимый возраст для подачи заявки - 50 лет.