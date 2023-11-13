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Украинцы могут бесплатно получать книги: кому доступно и что для этого нужно

Украина, Понедельник 13 ноября 2023 10:42
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Украинцы могут бесплатно получать книги: кому доступно и что для этого нужно Как получить книги бесплатно (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Украинцы могут бесплатно получать книги посредством сертификатов от государства. Таким образом, правительство хочет популяризировать чтение и поддержать институт книги.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на законопроект №9568.

Что известно о сертификатах на книги

Целью законопроекта является усовершенствование законодательства в части предоставления государственной субсидии на возмещение расходов на аренду или субаренду помещения, которые используют магазины для торговли книгами, а также реализовать программу предоставления ежегодной натуральной помощи в виде сертификата на приобретение книг.

Сертификаты на приобретение книг смогут получить:

  • украинцы, уже достигшие совершеннолетия
  • родители новорожденных детей (с 1 января после отмены военного положения)

Сумма сертификата эквивалентна 0,3 прожиточных минимума для трудоспособных людей, то есть 805 гривен. На эти деньги можно приобрести как бумажные, так и аудио книги или в электронном варианте.

Желающие смогут получить такой сертификат через приложение "Дія".

Сколько читают украинцы

За время полномасштабной войны количество читающих украинцев существенно увеличилось. В 2022 году это число составляло 8%, а в 2023 году выросло до 17% любителей книг.

54% участников опроса отметили, что читают только на украинском, что на 22% больше, чем в 2020 году. Печатные книги чаще всего выбирает возрастная группа от 30 до 39 лет.

Что касается детей, то количество выбирающих чтение как способ проведения досуга также возросло. Сегодня только 15% детей не читают, когда у них есть свободное время.

Известно также, что мальчики читают меньше девочек.

Ранее мы рассказывали о том, что автор книги "Спокійної ночі" Максим Петренко погиб на передовой.

Читайте также, какая книга Сергея Жадана вошла в список The New York Times.

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