Украинцы будут мстить: на дроны-камикадзе собрали уже более 200 миллионов

За один день украинцы задонатили более 200 000 000 грн!

После обстрелов 10 октября волонтер Сергей Притула, блогер Игорь Лаченков и активист Сергей Стерненко запустили сбор средств на покупку дронов-камикадзе для ВСУ.

Об этом в своем Telegram -канале сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Какую сумму собрали украинцы?

10 октября в своем Twitter Сергей Притула сообщил об открытии сбора на дроны-камикадзе RAM II UAV. "Будет хлопок. Будет больно", - написал он.

Сергей Притула и Сергей Стерненко (фото: twitter.com/serhiyprytula)

По словам волонтера, этот сбор планировался на 12 октября, но действия России внесли свои коррективы. За первые несколько часов "Банка мести" пополнилась на 116 000 000 гривен.

К сбору на дроны присоединились крупные украинские компании. Например, Uklon задонатил 1 300 000, а Новая Почта - 1 000 000 гривен.

По словам соучредителя monobank, через который поступали все платежи, к сбору присоединились более 700 000 украинцев. В итоге на три банки Притула, Лаченкова и Стерненко поступило более 255 000 000 гривен!

Как присоединиться к сбору?

"Банки мести" открыты до 12:00 сегодняшнего дня.

ПриватБанк: по ссылке

IBAN: UA173052990000026008046715893

PayPal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com

Монобанк Сергея Притулы по ссылке

Монобанк Сергея Стерненко по ссылке (карта: 5375 4112 0087 1908)

Монобанк Игоря Лаченкова по ссылке

Что такое дроны RAM II UAV?

RAM II UAV имеют электрический двигатель, из-за чего они очень тихи в работе, в отличие от иранских дронов-мопедов.

По словам производителя, RAM II может быть в воздухе до одного часа и пролететь до 30 км. При этом беспилотник способен нести на себе до 3 килограммов взрывчатки и попадать в цель с точностью до одного метра.