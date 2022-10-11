Українці будуть мститися: на дрони-камікадзе зібрали вже понад 200 мільйонів

За один день українці задонатили понад 200 000 000 гривень!

Після обстрілів 10 жовтня волонтер Сергій Притула, блогер Ігор Лаченков та активіст Сергій Стерненко запустили збір коштів на купівлю дронів-камікадзе для ЗСУ.

Про це у своєму Telegram -каналі повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Яку суму зібрали українці?

10 жовтня у своєму Twitter Сергій Притула повідомив про відкриття збору на дрони-камікадзе RAM II UAV. "Буде бавовна. Буде боляче", - написав він.

Сергій Притула та Сергій Стерненко (фото: twitter.com/serhiyprytula)

За словами волонтера, цей збір планували на 12 жовтня, але дії Росії внесли свої корективи. За перших декілька годин "Банка помсти" поповнилася на 116 000 000 гривень.

До збору на дрони долучилися великі українські компанії. Наприклад, Uklon задонатив 1 300 000, а Нова Пошта - 1 000 000 гривень.

За словами співзасновника monobank, через який надходили всі платежі, до збору долучилися більше ніж 700 000 українців. У підсумку на три банки Притули, Лаченкова та Стерненка надійшло понад 255 000 000 гривень!

Як долучитися до збору?

"Банки помсти" відкриті до 12:00 сьогоднішнього дня.

ПриватБанк: за посиланням

IBAN: UA173052990000026008046715893

PayPal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com

Монобанк Сергія Притули за посиланням

Монобанк Сергія Стерненка за посиланням (карта: 5375 4112 0087 1908)

Монобанк Ігоря Лаченкова за посиланням

Що таке дрони RAM II UAV?

RAM ІІ UAV мають електричний двигун, через що вони надзвичайно тихі в роботі, на відміну від іранських дронів-мопедів.

За словами виробника, RAM ІІ може бути в повітрі до однієї години та пролетіти до 30 кілометрів. При цьому безпілотник здатен нести на собі до 3 кілограмів вибухівки та влучати у ціль з точністю до одного метра.