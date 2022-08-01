Здай монети в банк і допоможи ЗСУ: в Україні запустили новий благодійний проєкт

Національний Банк України з 1 серпня запустив новий благодійний проєкт - "Смілива гривня". Цей проєкт допоможе українцям об'єднати зусилля і зібрати кошти для ЗСУ. Проєкт триватиме до 31 жовтня 2022 року.

Майже у кожного українця вдома є монети, які не використовуються та осідають в скарбничках. Це монети номіналом 10 і 50 копійок, монети номіналів в одну, дві, п'ять або 10 гривень.

Всі ці монети можна здати в найближчому відділенні двох банків - Ощадбанку і банку ПУМБ. Всі кошти підуть на допомогу українській армії.

"Значна кількість розмінних монет часто не використовується громадянами для готівкових розрахунків і лежать в скарбничках або кишенях. Водночас ці кошти можуть допомогти українським захисникам захищати країну від російського окупанта", - підкреслили в Нацбанку.

Пункти прийому монет на підтримку ЗСУ відкриті у всіх відділеннях Ощадбанку і ПУМБ - практично у всіх регіонах країни, де можлива безпечна робота банків.

Також можна організувати колективний збір коштів серед громад окремого району, житлового комплексу, на роботі або в інших спільнотах. Це допоможе зібрати більше коштів для української армії.

Адреси відділень банків можна подивитися на сайті "Смілива гривня" - за цим посиланням.