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Здай монети в банк і допоможи ЗСУ: в Україні запустили новий благодійний проєкт

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Понеділок 01 серпня 2022 21:37
Здай монети в банк і допоможи ЗСУ: в Україні запустили новий благодійний проєкт Українців закликали здавати монети з скарбничок на допомогу ЗСУ (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Національний Банк України з 1 серпня запустив новий благодійний проєкт - "Смілива гривня". Цей проєкт допоможе українцям об'єднати зусилля і зібрати кошти для ЗСУ. Проєкт триватиме до 31 жовтня 2022 року.

Деталі розповіли в Telegram-каналі Нацбанку.

Майже у кожного українця вдома є монети, які не використовуються та осідають в скарбничках. Це монети номіналом 10 і 50 копійок, монети номіналів в одну, дві, п'ять або 10 гривень.

Всі ці монети можна здати в найближчому відділенні двох банків - Ощадбанку і банку ПУМБ. Всі кошти підуть на допомогу українській армії.

"Значна кількість розмінних монет часто не використовується громадянами для готівкових розрахунків і лежать в скарбничках або кишенях. Водночас ці кошти можуть допомогти українським захисникам захищати країну від російського окупанта", - підкреслили в Нацбанку.

Пункти прийому монет на підтримку ЗСУ відкриті у всіх відділеннях Ощадбанку і ПУМБ - практично у всіх регіонах країни, де можлива безпечна робота банків.

Також можна організувати колективний збір коштів серед громад окремого району, житлового комплексу, на роботі або в інших спільнотах. Це допоможе зібрати більше коштів для української армії.

Адреси відділень банків можна подивитися на сайті "Смілива гривня" - за цим посиланням.

До речі, раніше ми розповідали про те, що офіціант з Києва пішки дійшов до Запоріжжя, щоб зібрати мільйон для ЗСУ.

А ще ми повідомляли про те, що у Львівській області діти організували свій волонтерський штаб і збирають кошти на ЗСУ.

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