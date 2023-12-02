Потап отправился бизнес-классом в Дубай и снова нарвался на хейт: "Чего наших мужчин не выпускают"

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко снова наделал шуму в соцсетях. Так, артист сообщил, что снова прилетел в Дубай. Поездка, по словам артиста, "произошла случайно".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Потапа.

Потап снова в Дубае

Исполнитель запостил несколько фотографий. На одной из них он позирует на фоне аэропорта в Майами, а на другой видно его билет в ОАЭ.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Отметим, что в поездку Потап отправился бизнес-классом.

Под публикацией продюсер отметил, что поездка в Дубай носит исключительно рабочий характер.

Там он планирует "налаживать внешние шоу-бизнесовые связи, рассказывать и помогать Украине".

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

"Так случайно случилось, что я лечу в Дубай в день 52-летия этого невероятного города. Города инноваций и будущего. Вы все хорошо знаете, что наша семья и наши бизнесы помогают украинцам, всеми нами доступными мероприятиями, это и автоматизированная цифровая платформа helpua.io, концерты и аукционы по всему миру, цифровые продажи наших песен и видео - это все подчинено помощи ВСУ и гуманитарным миссиям в Украине. Не менее важна и информационная поддержка и распространение актуальной информации об Украине в мире. Конечно - это будет рабочая поездка со встречами, записями и съемками. Налаживаем внешние шоу-бизнесовые связи, рассказываем и помогаем Украине и украинцам за рубежом и на Родине", - написал Алексей.

Украинцы возмущены

Пользователи сети в который раз обвиняют мужа Насти Каменских в том, что во время полномасштабной войны он спокойно выезжает за границу, в то время как другие мужчины "в снегу сидят в окопах".

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Хлопці в сніг в окопах, а ви з Маямі в Дубай? Ну серйозно? Ми це не забудемо, а ви не відмиєтесь! Слава Україні!

Хоча б не оприлюднював

646 день війни. Він постить Дубай

Розачарував всю країну...

Не розумію....чому одним можно, коли захочуть виїжджати,а інші сім'ю раз в рік бачать

А на цього блуд напав! Не знає, куди йому ще поїхати

Однако нашлись и те, кто поддержал своего кумира, отметив, что он не единственный артист, который во время войны находится за границей, и агрессию лучше направлять на тех, кто напал на нашу страну.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Я в шоці від коментарів. Ви з глузду з'їхали? Чи Потап єдиний артист, який виїжджає? Та їх десятки. Що ж ви Потапу пишете гидоти, чому не звертаєтеся до уряду, якщо вас щось не влаштовує. У вас скільки жовчі, агресії, ненависті, але тільки не на тих людей

Боже, мені просто соромно від коментарів, я сподіваюсь, що більшість це боти, бо по-іншому всю тупість негативних коментарів я не можу зрозуміти

Я розумію, що у кожного горе і біда, але це не привід лити бруд на наших артистів, їх потрібно підтримувати, а не принижувати!

Немає неправильних дій, вчинків - є ті, що не резонують вашим очікуванням… не будуть всі на фронті, не будуть всі сидіти безвилозно в Україні

Напомним, в октябре Потап вместе с женой, певицей Настей Каменских, уехал в Испанию.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Позже он заявил, что скоро вернется домой, но потом его увидели на отдыхе в Дубае в компании россиян.

А недавно стало известно, что артист находится в Майами вместе с женой.

NK объяснила, что находится в Америке, чтобы поддержать свою новую песню, а также для того, чтобы рассказать о ситуации в Украине.