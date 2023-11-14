Украинский спортсмен сбежал из соревнований сборной за границей из-за страха получить повестку (фото)

Билан в личных сообщениях Лясову объяснил всю ситуацию. Он написал, что вместе с семьей они приняли решение уехать дальше за границу.

"Жена не хочет жить в постоянном стрессе, и у нас маленький ребенок, которому нужно пойти в садик и школу и не слышать взрывов. И, конечно, жена не хочет, чтобы я попал на войну или утилизацию. А это действительно так!" - написал Артур.

Он добавил, что у него уже есть две повестки, но "возможности решить этот вопрос нет". При этом рыбак понимает, что его карьера в Украине фактически завершена.

Билан также пообещал вернуть деньги за обратную дорогу и уверен, что с капитаном Лясовым они еще встретятся, но уже не как спортсмены или координаторы.

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Из сообщений мужчины можно также понять, что свой отъезд он запланировал тогда, когда остальная команда спала перед дорогой в Украину.

Сам же капитан так прокомментировал решение товарища:

"Артур Билан после неудачного выступления на ЧМ в составе сборной Украины принял "такое тяжелое решение". Пока все спали и отдыхали перед дорогой домой..." - написал Даниил.

Известно, что у Артура Билана есть титулы чемпиона мира по рыболовству 2021 года и вицечемпиона мира по уличному рыболовству 2022 года.

Артур Билан (фото: instagram.com/artur_bilan)