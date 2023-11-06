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Муж Ирины Федишин выехал за границу: певица гневно ответила на хейт

Понедельник 06 ноября 2023 17:51
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Муж Ирины Федишин выехал за границу: певица гневно ответила на хейт Ирина Федишин с мужем (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Ирина Федишин встала в защиту своего мужа, продюсера Виталия Човника, которого захейтили из-за того, что он уехал за границу. На днях артистка опубликовала фотографии, на которых она с мужем и детьми позирует в центре Барселоны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Ирина Федишин ответила хейтерам

По словам знаменитости, ее супруг находится за пределами Украины на законных основаниях.

Муж Ирины Федишин выехал за границу: певица гневно ответила на хейт

Ирина Федишин с мужем и детьми (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Он получил соответствующее разрешение на выезд за границу, поскольку там супруги зарабатывают средства на ВСУ.

"Да, здесь несколько пользователей пишут глупости. Вы при своем уме??? Что так все перекручиваете? Поехали официально, чтобы заработать средства для ВСУ. И, Слава Богу, заработали и купили из этой поездки 100 дронов и не только. Потому что сейчас даже на один дрон собрать трудно, в том числе и за границей. Поезжайте и попробуйте. Кто вам мешает? И официальное разрешение у Виталия есть, выехал с разрешения Министерства и никто не прячется. Уже не раз выезжал и постоянно возвращается. И на этот раз вернулся. и уже есть в Украине. Успокойтесь", - резко ответила Ирина.

Муж Ирины Федишин выехал за границу: певица гневно ответила на хейт

Ирина Федишин с мужем и детьми (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Федишин добавила, что ее любимый организует благотворительные концерты, работает с военными запросами, а также занимается благотворительным фондом.

"Для чего выписывать оскорбительные комменты и так обесценивать труд людей? Виталий соучредитель благотворительного фонда Ирины Федишин и делает огромную работу для Украины. Кроме организации благотворительных концертов постоянно работает с запросами военных", - уточнила певица.

Муж Ирины Федишин выехал за границу: певица гневно ответила на хейт

Ирина Федишин с мужем (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

К слову, с самого начала полномасштабной войны с РФ Федишин активно занимается волонтерской деятельностью, выступает на передовой в поддержку военных.

В начале февраля ее брат, Роман Климкович, погиб в боях под Соледаром, и на протяжении более месяца семье не удавалось вернуть тело павшего воина с поля боя.

Муж Ирины Федишин выехал за границу: певица гневно ответила на хейт

Ирина Федишин с мужем (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Недавно блогер рассказал, как Потап "отдыхает с россиянами" в ОАЭ.

Также Илона Гвоздева ответила, как часто занимается сексом с мужем.

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Ирина Федишин Война в Украине звезды шоу-бизнеса