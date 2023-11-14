Український спортсмен втік зі змагань збірної за кордоном через страх отримати повістку (фото)

Білан в особистих повідомленнях до Лясова пояснив усю ситуацію. Він написав, що разом із сім'єю вони ухвалили рішення поїхати далі за кордон.

"Дружина не хоче жити в постійному стресі, і в нас маленька дитина, якій потрібно піти до садочка та школи та не чути вибухів. І, звісно, дружина не хоче, щоб я потрапив на війну чи утилізацію. А це справді так!" - написав Артур.

Він додав, що в нього вже є дві повістки, але "можливості розв'язати це питання немає". При цьому рибалка розуміє, що його кар'єра в Україні фактично завершена.

Білан також пообіцяв повернути гроші за дорогу назад і впевнений, що з капітаном Лясовим вони ще зустрінуться, але вже не як спортсмени чи координатори.

Скриншоти

З повідомлень чоловіка можна також зрозуміти, що свій від'їзд він запланував тоді, коли решта команди спала перед дорогою до України.

Сам же капітан так прокоментував рішення товариша:

"Артур Білан після невдалого виступу на ЧС у складі збірної України прийняв "таке важке рішення". Поки всі спали й відпочивали перед дорогою додому..." - написав Данило.

Відомо, що Артур Білан має титули чемпіона світу з рибальства 2021 та віцечемпіона світу з вуличного рибальства 2022.

Артур Білан (фото: instagram.com/artur_bilan)