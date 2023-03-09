Украинский режиссер Голубков cнял клип для россиянки Клавы Коки, которая поддерживает войну: что известно
Украинский режиссер Тарас Голубков, который с начала войны находится за границей, скорее всего принимал участие в съемках клипа для российской поп-певицы Клавы Коки.
Что об этом известно, рассказали в Telegram-канале "Музвар".
Снял клип для фанатки "русского мира"?
Несколько дней назад российская певица Клава Кока выпустила новый клип к песне "Замуж". Режиссером этой работы указан некий Макс Ирман, однако никакой информации о нем нет.
А чуть позже актер Сергей Главчев, который снимался в этом клипе, разместил фотографию со съемочной площадки, где можно заметить украинского режиссера Тараса Голубкова.
Более того, актер указал, что режиссер Тарас снимал клип для певицы, которая поддержала войну в Украине. Позже он отредактировал публикацию и эту информацию.
Однако известно, что Кока еще до полномасштабного вторжения выступала во временно оккупированном Крыму и в оккупированной части Донецкой области.
Есть и другое подтверждение - видео. О Клаве Коке местные журналисты снимали сюжет и в кадр попал режиссер, который внешне очень похож именно на Тараса Голубкова.
Сам Голубков на официальный запрос от "Музвара" не отвечает, но информацию о том, что он стал режиссером для клипа российской певицы подтвердил человек из окружения Тараса.
Кто такой Тарас Голубков
Украинский режиссер и клипмейкер, до войны жил и работал в Киеве. Окончил Киевскую Академию Медиа искусств, где в последствии стал преподавать студентам. Получил несколько премий за свои работы, в том числе "Креатив года" от Music Box.
Фото: instagram.com/tarasgolubkov
Более 10 лет Голубков снимал клипы для звезд. Прославился благодаря работам для MONATIK, Скрябина, Артема Пивоварова, Melovin, Златы Огневич. Судя по Instagram режиссера, его последней работой в Украине стал клип для Ивана Дорна. Его авторству принадлежит клип "Дельфины" Скрябина.
До полномасштабного вторжения России он также работал с российскими музыкантами. После начала войны - выехал из Украины и по последним данным - жил в Париже.
Минкульт в комментарии сайту KP.UA подтвердил, что предоставил разрешение на временный выезд для украинского режиссера Тараса Голубкова с 14 по 30 ноября 2022 года. Голубков попросил разрешение на выезд, чтобы снять документальный фильм о войне в Украине The War Diary, а на самом деле поехал в Москву снимать клипы российским артистам.
– Предоставляли разрешение на выезд с 14 по 30 ноября прошлого года, – сказали в пресс-службе ведомства.
Министерство культуры заверило, что Голубков предоставил все подтверждающие документы для данной поездки. Также нам предоставили сопровождающий текст самого режиссера, которым он объяснял важность своей "миссии" за границей.
Напомним, ранее мы писали о том, что комик Щегель выехал из Украины и оскандалился тирадой о родной стране.
А еще рассказывали о том, что блогерша из Одессы заявила о "нацистах в Украине".