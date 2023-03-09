Український режисер Голубков зняв кліп для росіянки Клави Кокі, яка підтримує війну: що відомо

Український режисер Тарас Голубков, який від початку війни перебуває за кордоном, найімовірніше брав участь у зйомках кліпу для російської попспівачки Клави Кокі.

Що про це відомо, розповіли у Telegram-каналі "Музвар".

Зняв кліп для фанатки "російського світу"?

Декілька днів тому російська співачка Клава Кока випустила новий кліп до пісні "Заміж". Режисером цієї роботи вказаний Макс Ірман, проте ніякої інформації про нього немає.

А трохи згодом актор Сергій Головчев, який знімався у цьому кліпі, розмістив фотографію зі знімального майданчика, де можна побачити українського режисера Тараса Голубкова.

На додаток, актор зазначив, що режисер Тарас знімав кліп для співачки, яка підтримала війну в Україні. Пізніше він відредагував публікацію та видалив інформацію.

Проте відомо, що Кока ще до повномасштабного вторгнення виступала у тимчасово окупованому Криму та в окупованій частині Донецької області.

Є й інше підтвердження – відео. Про Клаву Кока місцеві журналісти знімали сюжет і в кадр потрапив режисер, який зовні дуже схожий саме на Тараса Голубкова.

Сам Голубков на офіційний запит від "Музвару" не відповідає, але інформацію про те, що він став режисером для кліпу російської співачки, підтвердила людина з оточення Тараса.

Хто такий Тарас Голубков

Український режисер та кліпмейкер, до війни жив та працював у Києві. Закінчив Київську Академію Медіа мистецтв, де згодом став викладати студентам. Здобув кілька премій за свої роботи, у тому числі "Креатив року" від Music Box.

Фото: instagram.com/tarasgolubkov

Понад 10 років Голубков знімав кліпи для зірок. Став відомим завдяки роботам для MONATIK, Скрябіна, Артема Пивоварова, Melovin, Злати Огневич. Судячи з Instagram режисера, його останньою роботою в Україні став кліп для Івана Дорна. Його авторству належить кліп "Дельфіни" Скрябіна.

До повномасштабного вторгнення Росії він також працював із російськими музикантами. Після початку війни – виїхав з України та за останніми даними – жив у Парижі.

Мінкульт у коментарі сайту KP.UA підтвердив, що надав дозвіл на тимчасовий виїзд для українського режисера Тараса Голубкова з 14 по 30 листопада 2022 року. Голубков попросив дозволу на виїзд, щоб зняти документальний фільм про війну в Україні The War Diary, а насправді поїхав до Москви знімати кліпи російським артистам.

- Надавали дозвіл на виїзд з 14 по 30 листопада минулого року, - сказали у пресслужбі відомства.

Міністерство культури запевнило, що Голубков надав усі підтверджуючі документи для даної поїздки. Також нам надали супроводжуючий текст самого режисера, яким він пояснював важливість своєї "місії" за кордоном.