Ракетная атака на Киев: что известно о последствиях

Сегодня, 8 июля, российские террористы во второй раз прибегли к ракетному обстрелу. В Киеве зафиксировано падение обломков в ряде районов.

О ракетных обстрелах Киева 8 июля - в материале РБК-Украина .

Работа ПВО в Киеве

В 10:14 Киевская областная военная администрация (ОВА) заявила о работе ПВО на территории региона. Гражданских призвали соблюдать информационную тишину и находиться в укрытиях.

Позже городской голова Виталий Кличко заявил о работе ПВО и пригороде Киева.

В Киеве раздались первые взрывы

Корреспонденты РБК-Украина сообщили о ряде взрывов на территории Киева. Кличко заявил о вызове медиков в Соломенский район.

Через некоторое время Киевская городская военная администрация (КГВА) сообщила о падении обломков в Соломенском районе столицы. Информация о разрушениях, а также о пострадавших уточнялась.

Падение обломков в ряде районов

Вследствие ракетного обстрела, как сообщает КГВА, зафиксировано падение обломков в:

Соломенском;

Днепровском;

Голосеевском районах.

"Предварительно, есть возгорание. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя", - добавляет КГВА.

Есть раненый, в ряде районов разрушения

По состоянию на 11:04 известно о падении обломков в:

Соломенском;

Днепровском;

Дарницком;

Деснянском;

Шевченковском;

Голосеевском районах.

Согласно предварительным данным:

в Соломенском районе - повреждение офисного здания;

в Голосеевском - обломки упали возле жилого дома;

в Днепровском - горят обломки в жилой застройке.

в Дарницком районе - поврежден частный дом;

в Деснянском районе - возгорание дома.

"На местах происшествий работают все оперативные службы. По состоянию на сейчас известно об одной пострадавшей, ранения не критичны для жизни. Информация уточняется", - пишет КГВА.

Количество раненых возросло

По словам Кличко, пока известно о трех пострадавших. Один из них был госпитализирован, двум другим - оказана помощь на месте.

"Проверяем информацию об одном погибшем", - отметил городской голова.

Попадание по помещению детского медучреждения

"Попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения", - написал Кличко.

Ракетный обстрел в ночь на 8 июля.

В ночь на 8 июля враг атаковал Украину:

4-мя ракетами Х-101;

2 баллистическими ракетами "Искандер-М".

Противовоздушной обороне удалось уничтожить 3 Х-101 в Житомирской и Черкасской областях.

Повреждена детская больница Охматдет

По состоянию на 11:24 известно о:

в Соломенском районе есть повреждения офисного здания;

в Голосеевском - повреждены гаражи, горят автомобили;

в Днепровском - горят обломки в жилой застройке.

в Дарницком районе поврежден частный дом;

в Святошинском районе горят обломки возле жилого здания; также возник пожар в помещении одного из предприятий.

в Деснянском районе возгорание дома.

в Шевченковском районе пострадала детская больница Охматдет, есть разрушения.

Известно о погибших

КГВА сообщает о:

3 погибших;

9 пострадавших.

Как рассказал Кличко, шестеро пострадавших были госпитализированы.

Количество погибших возросло

По состоянию на 11:31 известно о 5 погибших.

Массированные обстрелы утром 8 июля

Второй раз масштабная воздушная тревога прозвучала уже около 09:50. Тогда же Воздушные силы заявили об угрозе применения врагом баллистического вооружения. Через некоторое время первые взрывы прогремели в Кропивницком районе и Кривом Роге. В частности, часть ракет изменила свое направление в сторону Киевской области.

При подготовке материала использовались: данные Киевской ОВА, КГВА, мэра Киева Виталия Кличко.