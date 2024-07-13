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Украинская группа "наказала" участницу из-за выступления на скандальном корпоративе Монатика в Италии: детали

Екатерина Бегинская и Монатик (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

В украинской инди-поп-группе "Renie Cares" заявили, что исключили свою барабанщицу из-за ее участия в скандальном корпоративе певца Монатика на свадьбе в Италии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram соучредительницы коллектива Ирины Панчук.

Подробности

Так, в своих stories Ирина осудила выступление Дмитрия Монатика на элитной свадьбе, которую вел россиянин Максим Галкин, и отметила, что для нее это недопустимо.

"Я не понимаю, почему подобные поступки до сих пор толеруются. почему такие большие влиятельные артисты позволяют себе, по сути, сотрудничество с россиянами, которые еще в 14-м году поддерживали аннексию Крыма и охотно там выступали на день Росіі", - поделилась мнением исполнительница.

По ее словам, это не является самой большой проблемой, "если учитывать тот факт, что на государственном уровне сотрудничество с россиянами в сферах промышленных не контролируется".

"Но, мне кажется, что здесь работает накопительный эффект: постоянное закрывание глаз на такие маленькие про*бы приводит к пиз*ецу на уровнях более масштабных", - добавила она.

Ирина Панчук прокомментировала выступление Monatik на свадьбе в Италии (фото: instagram.com/reniecares)

Панчук также считает, что эта история никак не повлияет на дальнейшую музыкальную деятельность Monatik.

"Скорее всего, после этой истории деятельность @monatik official не изменится никак, но по крайней мере я буду честна сама с собой и, возможно, кто-то из вас задумается о том, какие ценности руководят вашими поступками", - написала Ирина.

В конце своего сообщения соучредитель "Renie Cares" сообщила, что они вынуждены прекратить сотрудничество с их барабанщицей Екатериной Бегинской, которая также играет в команде Монатика.

Екатерина Бегинская (фото: instagram.com/drum__queen)

Ранее киевлянка, на свадьбе которой "засветились" Монатик и Галкин, отреагировала на скандал.

Также мы писали о 8 украинских звездах, которых захейтили за выступления на свадьбах богачей во время войны.

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