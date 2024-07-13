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Український гурт "покарав" учасницю через виступ на скандальному корпоративі Монатіка в Італії: деталі

Катерина Бегінська і Монатік (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

В українському інді-поп-гурті "Renie Cares" заявили, що виключили свою барабанщицю через її участь у скандальному корпоративі співака Монатіка на весіллі в Італії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram співзасновниці колективу Ірини Панчук.

Деталі

Так, у своїх stories Ірина засудила виступ Дмитра Монатіка на елітному весіллі, яке вів росіянин Максим Галкін, і зазначила, що для неї це неприпустимо.

"Я не розумію, чому подібні вчинки досі толеруються. чому такі великі впливові артисти дозволяють собі, по суті, співпрацю з росіянами, які ще у 14-му році підтримували анексію Криму і залюбки там виступали на день Рocii", - поділилася думкою виконавиця.

З її слів, це не є найбільшою проблемою, "якщо враховувати той факт, що на державному рівні співпраця з росіянами у сферах промислових не контролюється".

"Але, мені здається, що тут працює накопичувальний ефект: постійне закривання очей на отакі маленькі про*оби приводить до пиз*ецю на рівнях масштабніших", - додала вона.

Ірина Панчук прокоментувала виступ Monatik на весіллі в Італії (фото: instagram.com/reniecares)

Панчук також вважає, що ця історія ніяк не повпливає на подальшу музичну діяльність Monatik.

"Скоріш за все, після цієї історії діяльність @monatik official не зміниться ніяк, але принаймні я буду чесна сама з собою і, можливо, хтось із вас задумається про те, які цінності керують вашими вчинками", - написала Ірина.

Наприкінці свого допису співзасновниця "Renie Cares" повідомила, що вони вимушені припинити співпрацю з їхньою барабанщицею Катериною Бегінською, яка також грає у команді Монатіка.

Катерина Бегінська (фото: instagram.com/drum__queen)

Раніше киянка, на весіллі якої "засвітились" Монатік і Галкін, відреагувала на скандал.

Також ми писали про 8 українських зірок, яких захейтили за виступи на весіллях багатіїв під час війни.

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