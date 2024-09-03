Украинский бренд, вдохновляющийся Тиной Кароль, представит коллекцию на Paris Fashion Week

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу.

La Spilla в феврале 2024 года основали две подруги - София Терещенко и Юлия Булавко. Название бренда отсылает к фамилии одной из основательниц - Юлии. С итальянского La Spilla переводится как "шпилька" или "брошь".

София около 7 лет работала моделью с известными мировыми брендами, включая Max Mara, Pierre Cardin, Valentino и Roberto Cavalli. Общаясь за кулисами с дизайнерами, швеями и закройщиками, она всегда мечтала создать что-то свое в сфере моды. Мечту подруги поддержала Юлия, которая также имела значительный опыт в фэшн-индустрии.

"Вечером я звоню ей с идеей, утром звоню снова, и мы уже ищем закройщиков, а через 3 дня заказываем первую ткань на образцы", - говорит София.

Основательницы La Spilla (фото: пресс-служба)

В конце концов, свет увидела первая капсульная коллекция La Spilla из восьми единиц одежды. Большую часть айтемов разработала София. В дебютную коллекцию вошли топы с открытой спиной, юбки меди и макси, брюки, платье, жакет и блуза изысканных оттенков. Изюминкой дропа стал белый аксессуар-трансформер Rosa, который можно одевать как топ или поверх костюма.

"Наша цель - создавать одежду, которая по качеству не уступает мировым брендам, но доступна по цене как в Украине, так и в Европе", - отмечает Юлия.

La Spilla дебютирует на Paris Fashion Week с коллекцией весна-лето (фото: пресс-служба)

Музой бренда основательницы называют украинскую певицу Тина Кароль. Артистка стала вдохновением для многих коллекций дизайнов.

"Она для нас - эталон элегантности, женственности и природной украинской красоты. Мечтаем, чтобы Тина Кароль выходила на сцену именно в La Spilla", - говорит София.

Участие в Парижской неделе моды

Ранее София уже работала моделью на Парижской неделе моды и имела дружеские отношения с организаторами мероприятия. Когда девушка объявила о запуске собственного бренда, они поддержали ее, начали следить за развитием La Spilla и в конце концов пригласили в Paris Fashion Week.

"Это была большая честь, ведь отбор ограничен. Благодаря моим профессиональным отношениям и высокому качеству одежды La Spilla бренд получил уникальный шанс представить Украину на мировой арене", - отмечает София.

La Spilla дебютирует на Paris Fashion Week с коллекцией весна-лето (фото: пресс-служба)