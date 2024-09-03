ua en ru
Вт, 03 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Український бренд, що надихається Тіною Кароль, представить колекцію на Paris Fashion Week

Вівторок 03 вересня 2024 16:35
UA EN RU
Український бренд, що надихається Тіною Кароль, представить колекцію на Paris Fashion Week La Spilla дебютує на Paris Fashion Week з колекцією весна-літо (фото: пресслужба)
Автор: Іванна Пашкевич

Молодий український бренд La Spilla представить колекцію весна-літо на Paris Fashion Week.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу.

La Spilla у лютому 2024 року заснували дві подруги - Софія Терещенко та Юлія Булавко. Назва бренду відсилає до прізвища однієї із засновниць - Юлії. З італійської La Spilla перекладається як "шпилька" чи "брошка".

Софія близько 7 років працювала моделлю з відомими світовими брендами, зокрема Max Mara, Pierre Cardin, Valentino і Roberto Cavalli. Спілкуючись за лаштунками із дизайнерами, швачками й закрійниками, вона завжди мріяла створити щось своє у сфері моди. Мрію подруги підтримала Юлія, яка також мала значний досвід у фешн-індустрії.

"Ввечері я телефоную їй з ідеєю, вранці дзвоню знову, і ми вже шукаємо закрійників, а через 3 дні замовляємо першу тканину на зразки", - говорить Софія.

Український бренд, що надихається Тіною Кароль, представить колекцію на Paris Fashion Week

Засновниці La Spilla (фото: пресслужба)

Зрештою світ побачила перша капсульна колекція La Spilla з восьми одиниць одягу. Більшу частину айтемів розробила Софія. До дебютної колекції увійшли топи з відкритою спиною, спідниці міді та максі, брюки, сукня, жакет і блуза вишуканих відтінків. Родзинкою дропу став білий аксесуар-трансформер Rosa, який можна одягати як топ або поверх костюму.

"Наша мета - створювати одяг, який за якістю не поступається світовим брендам, але доступний за ціною як в Україні, так і в Європі", - зазначає Юлія.

Український бренд, що надихається Тіною Кароль, представить колекцію на Paris Fashion WeekУкраїнський бренд, що надихається Тіною Кароль, представить колекцію на Paris Fashion Week

La Spilla дебютує на Paris Fashion Week з колекцією весна-літо (фото: пресслужба)

Музою бренду засновниці називають українську співачку Тіна Кароль. Артистка стала натхненням для багатьох дизайнів колекцій.

"Вона для нас - еталон елегантності, жіночності і природної української краси. Мріємо, щоби Тіна Кароль виходила на сцену саме в La Spilla", - говорить Софія.

Участь у Паризькому тижні моди

Раніше Софія вже працювала моделлю на Паризькому тижні моди й мала дружні стосунки з організаторами заходу. Коли дівчина оголосила про запуск власного бренду, вони підтримали її, почали слідкувати за розвитком La Spilla і зрештою цьогоріч запросили на Paris Fashion Week.

"Це була велика честь, адже відбір обмежений. Завдяки моїм професійним стосункам та високій якості одягу La Spilla бренд отримав унікальний шанс представити Україну на світовій модній арені", - зазначає Софія.

Український бренд, що надихається Тіною Кароль, представить колекцію на Paris Fashion Week

La Spilla дебютує на Paris Fashion Week з колекцією весна-літо (фото: пресслужба)

Нещодавно ми розповідали про 5 трендових зачісок цієї осені, які зможе зробити кожна.

Також називали трендові ідеї осіннього манікюру, які зроблять вас неперевершеною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тіна Кароль Париж Fashion Week Зірки шоу-бізнесу
NEWS
У Кабміні та ОП очікуються кадрові перестановки, - джерела
У Кабміні та ОП очікуються кадрові перестановки, - джерела