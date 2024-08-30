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Осенний маникюр для самых модных. 5 трендовых идей, которые сделают вас неотразимой (фото)

Пятница 30 августа 2024 07:14
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Осенний маникюр для самых модных. 5 трендовых идей, которые сделают вас неотразимой (фото)  Какой цвет будет модным этой осенью (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже через несколько дней начинается осень, многие уже мечтают о прохладе и той самой атмосфере. И маникюр может помочь вам настроиться на смену сезона. Более того, интересные дизайны сделают вас самой модной.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 идей осеннего маникюра, который сделает вас неотразимой.

Хлопья юки

Такой дизайн был в моде еще несколько лет назад, и теперь он снова врывается в тренды. Блестящие хлопья могут прекрасно смотреться как на молочной базе, так и на ярких оттенках - не бойтесь экспериментов.

Осенний маникюр для самых модных. 5 трендовых идей, которые сделают вас неотразимой (фото)

Модный маникюр на осень (скриншот)

Зеленый с золотым

Насыщенный изумрудный цвет сделает вас самой модной. А небольшой акцент в виде золотых мазков удачно подчеркнет красоту покрытия. Более того, оттенки золота хорошо подходят для осени.

Осенний маникюр для самых модных. 5 трендовых идей, которые сделают вас неотразимой (фото)

Стильный маникюр на короткие ногти (фото: instagram.com/fofosbeauty_official)

Полупрозрачный блеск

Нюдовый маникюр не обязательно должен быть скучным. Попробуйте украсить несколько пальчиков блестками, главное - не перестараться.

Осенний маникюр для самых модных. 5 трендовых идей, которые сделают вас неотразимой (фото)

Какой маникюр будет в моде этой осенью (фото: instagram.com/diana.nails.lv)

Сливовый

Конечно, осенью будут в тренде оттенки, которые максимально настраивают на легкий вайб сентября, но при этом выглядят изысканно. Сливовый и все темные оттенки красного - идеальный выбор.

Осенний маникюр для самых модных. 5 трендовых идей, которые сделают вас неотразимой (фото)

Маникюр на квадратные ногти (скриншот)

Глянцевый шоколад

А этот цвет будет особенно популярным. В моде все оттенки шоколада, а если вы хотите сделать максимально стильный дизайн - попросите вашего мастера покрыть ногти глянцевым топом.

Осенний маникюр для самых модных. 5 трендовых идей, которые сделают вас неотразимой (фото)

Стильный маникюр для офиса (фото: instagram.com/amyburvillnails)

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие тренды макияжа 80-х вернутся в моду.

Кроме этого, уже были названы 5 элегантных трендов осени, о которых должна знать каждая модница.

Во время написания материала были использованы источники: сайт Gazeta.pl, Instagram-страницы пользователей с никами "amyburvillnails", "diana.nails.lv", "fofosbeauty_official", "dilekkarslinails".

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