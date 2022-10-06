На конкурсе красоты украинку и россиянку хотели поселить в одной комнате: детали скандала

На конкурсе красоты на Бали разразился скандал. Дело в том, что организаторы мероприятия решили, что "красота вне политики", и придумали поселить участницу от Украины и России в одной комнате.

На такую ситуацию пожаловалась ТСН 22-летняя фитнес-тренер и модель из Ивано-Франковска Ольга Васильев. Именно она представляет нашу страну на конкурсе.

Детали скандала на конкурсе красоты

Мероприятие называется Miss Grand International. Ольга узнала, что будет жить с россиянкой по дороге на Бали. Она возмутилась таким решением и обратилась к организаторам события.

"Поверьте мне, я тоже за мир, любовь, дружбу, поддержку, но не от тех, кого не могу простить. Не от тех, кто пытает моих братьев и сестер", - сказала украинка.

Украинка обратилась к организаторам конкурса (instagram.com/olgavslv)

Президент национального конкурса красоты Наталья Ковалева думает, что идея поселить вместе украинку и россиянку совсем не случайность. Интересно, что участница от РФ не видит в этом ничего такого.

"Думаю, это было умышленно сделано. Может, из каких-то добрых пожеланий, но это не то время, когда можно это делать. Она туда ехала представлять свою страну и защищать ее интересы", - считает Ковалева.

Ольга Васильев представляет Украину на конкурсе на Бали (фото: instagram.com/olgavslv)

Сейчас Ольга на Бали и у нее отдельный номер, даже от всех конкурсанток, в другом корпусе гостиницы.

"Я опять на рецепции подчеркнула: знаете ли вы мою ситуацию. Да-да. Но увидела, что захожу в комнату, где девочка... Возвращаюсь снова на рецепцию — ситуацию объяснила более убедительно и меня переселили", - рассказала она.

Позиция россиянки

Участницей от РФ стала Екатерина Асташенкова. В ее аккаунте в соцсети множество упоминаний о конкурсе, но ни одного о скандале. Также она очень радуется, что осталась в комнате одна. Войну, которую развязала ее страна, россиянка называет "политической ситуацией". Также она говорит, что "она за мир во всем мире".

По словам украинки, если организаторы, не услышат ее позицию, она готова отказаться от участия в конкурсе.

Организаторы без публичных комментариев переселили Ольгу к участнице из Боливии.

Отметим, что Ольга очень патриотична настроена, она хочет доказать, что украинки могут похвастаться не только своей красотой, но и позицией.