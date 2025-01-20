Украинский актер в третий раз стал отцом в 67 лет: "Для меня это неожиданность"

Украинский актер, а также основатель театра "Крик" в Днепре, Михаил Мельник в третий раз стал отцом в 67 лет. У него с избранницей родился сын, и малыша пара также назвала Михаилом.

Михаил Мельник стал отцом в третий раз

В комментарии "Суспільному" знаменитость отметил, что радостное событие стало для него настоящей "внутренней неожиданностью". А еще, по его словам, это несколько необычно, поскольку супруги уже воспитывают взрослых сына и дочь.

"Для меня это внутренняя неожиданность, очень необычно, ведь у меня уже взрослые сын и дочь. Но мы с Лизой (жена актера - ред.) очень хотели ребенка", - сказал Михаил.

Мельник добавил, что роды прошли хорошо, и он был рядом с избранницей в этот важный момент. Сейчас и мама, и ребенок чувствуют себя прекрасно.

"Она молодец, с помощью врачей прекрасно справилась. Я присутствовал на родах, поддерживал. И малыш, и мама чувствуют себя хорошо", - поделился Михаил.

Михаил Мельник (фото: instagram.com/mykhailo_m_e_l_n_y_k)

Сейчас украинец старается больше проводить времени дома, чтобы помогать жене в уходе за новорожденным сыном. Поэтому спектакли, в которых задействован артист, на ближайшее время отменены.

"Мы все время спим, что-то там крутим носиком, что-то пытаемся губками произнести", - сказал знаменитость.

Известно также, что старших детей пары зовут Ростислав и Марта.

Михаил Мельник теперь многодетный отец (фото: instagram.com/mykhailo_m_e_l_n_y_k)

Кто такой Михаил Мельник

Кроме актерства и режиссуры, звезда также является музыкальным редактором и музыкантом. В 1994 году он получил звание заслуженного артиста Украины, а в 2005 - народного артиста Украины. Является лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, и за годы своей карьеры получил ряд и других престижных наград.

Репертуарный лист актера Мельника состоит из таких спектаклей: "Гайдамаки", "Пропащі", "Кара", "Лоліта", "Парфумер", "Ворота до раю", "Мутація", "Гріх", "Дикий", "Сонце в твоїх очах" и ряда других художественных постановок.

Что известно о Михаиле Мельнике (фото: instagram.com/mykhailo_m_e_l_n_y_k)