Український актор втретє став батьком у 67 років: "Для мене це несподіванка"
Український актор, а також засновник театру "Крик" у Дніпрі, Михайло Мельник втретє став батьком у 67 років. У нього з обраницею народився син, і малюка пара також назвала Михайлом.
РБК-Україна (проєкт Styler) пише про це детальніше.
Михайло Мельник став батьком втретє
У коментарі "Суспільному" знаменитість зазначив, що радісна подія стала для нього справжньою "внутрішньою несподіванкою". А ще, за його словами, це дещо незвично, оскільки подружжя вже виховує дорослих сина і доньку.
"Для мене це внутрішня несподіванка, дуже незвично, адже у мене вже дорослі син і донька. Але ми з Лізою (дружина актора - ред.) дуже хотіли дитину", - сказав Михайло.
Мельник додав, що пологи пройшли чудово, і він був поруч з обраницею у цей важливий момент. Наразі і мама, і дитина почуваються добре.
"Вона молодець, за допомогою лікарів чудово впоралася. Я був присутній на пологах, підтримував. І малюк, і мама почуваються добре", - поділився Михайло.
Михайло Мельник (фото: instagram.com/mykhailo_m_e_l_n_y_k)
Нині українець старається більше проводити часу вдома, аби допомагати дружині у догляді за новонародженим сином. Тому вистави, в яких залучений артист, на найближчий час скасовані.
"Ми увесь час спимо, щось там крутимо носиком, щось намагаємося губками промовити", - сказав знаменитість.
Відомо також, що старших дітей пари звати Ростислав та Марта.
Михайло Мельник тепер багатодітний батько (фото: instagram.com/mykhailo_m_e_l_n_y_k)
Хто такий Михайло Мельник
Окрім акторства та режисури, зірка також є музичним редактором і музикантом. У 1994 році він отримав звання заслуженого артиста України, а у 2005 - народного артиста України. Є лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка, і за роки своєї кар’єри здобув низку й інших престижних нагород.
Репертуарний лист актора Мельника складається із таких вистав: "Гайдамаки", "Пропащі", "Кара", "Лоліта", "Парфумер", "Ворота до раю", "Мутація", "Гріх", "Дикий", "Сонце в твоїх очах" та низки інших художніх постановок.
Що відомо про Михайла Мельника (фото: instagram.com/mykhailo_m_e_l_n_y_k)
Тим часом зірка українських серіалів здивував зміною образу на тлі чуток про розрив з обраницею.
А ще ми писали про те, що відомий актор засудив Кадочникову, яка "встрягла" у мовний скандал.
Для написання матеріалу були використані джерела: коментар Михайла Мельника виданню "Суспільне", а також інформація про нього зі сторінки Вікіпедія.