ua en ru
Вс, 19 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Это про тупость". Известный актер осудил Кадочникову, которая "встряла" в языковой скандал

Воскресенье 19 января 2025 17:11
UA EN RU
"Это про тупость". Известный актер осудил Кадочникову, которая "встряла" в языковой скандал Лесь Заднепровский и Лариса Кадочникова (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный украинский актер и народный артист Украины Лесь Заднепровский прошелся по своей коллеге Ларисе Кадочниковой, которая недавно попала в языковой скандал.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для OBOZ.ua.

Недавно Лариса Кадочникова отказалась говорить на украинском языке на церемонии вручения премии Параджанова.

После волны возмущений в сети женщина объяснила свой поступок тем, что растерялась перед началом выступления.

Так, Лесь Заднепровский назвал оправдание о растерянности лицемерием, ведь, по его мнению, актриса, которая много лет проводит на сцене, должна уметь держать себя в руках.

Он также выразил недовольство тем, что за всю жизнь она так и не удосужилась овладеть украинским языком.

"Я не верю в то, что она растерялась, как оправдывалась впоследствии. Лариса достаточно, извините, пожилой человек, опытная актриса, которая всю жизнь на экране, на сцене Театра имени Леси Украинки. И сказать, что вдруг испугалась - в это не верю. И играть в таких фильмах, которые стали знаковыми для украинского общества, а потом говорить "какая разница" - тоже недопустимо", - высказался артист.

&quot;Это про тупость&quot;. Известный актер осудил Кадочникову, которая &quot;встряла&quot; в языковой скандал

Лесь Заднепровский (скриншот из видео)

"Она заявила со сцены, что достаточно того, что в театре играет на украинском. Получается, использует язык, чтобы только отработать зарплату? Человек, который всю жизнь прожил в Украине, не смог выучить язык. Это об ограниченности или великодержавной тупости. И повторюсь: не верю в те извинения", - сказал он.

В дополнение Лесь отметил, что больше не считает ее своей знакомой.

"Она знает, в какое время мы живем, что происходит в Украине. Не в космосе живет, правда же? Смотрит телевизор, слышит новости, спасается в бомбоубежище от ракетных ударов. Такая, извините, зашоренность не красит актрису, которая занимала почетное место в пантеоне украинского кинематографа. У меня к ней отношение было совсем другое, а теперь этого человека для себя вычеркнул", - говорит актер.

Напомним, недавно вокруг Ларисы Кадочниковой вспыхнул языковой скандал. Во время церемонии вручения премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова в Доме кино актриса начала свою речь на русском языке.

&quot;Это про тупость&quot;. Известный актер осудил Кадочникову, которая &quot;встряла&quot; в языковой скандал

Лариса Кадочникова (кадр из сериала "С чистого листа")

Когда ее попросили перейти на украинский, она отказалась, отметив свое право говорить на том языке, на котором считает нужным, и призвала уважать ее выбор.

Актриса также отметила, что много сделала для Украины, и обратилась к присутствующим с просьбой проявлять понимание друг к другу. Впоследствии Кадочникова объяснила свое поведение тем, что растерялась из-за сделанного замечания.

К слову, ранее Терен и победительница "Холостяка" публично поссорились из-за языкового вопроса.

Кроме этого, военный из "Дизель Шоу" высказался о языковых скандалах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса сканал Актеры Звёзды
NEWS
Зеленский рассказал, сколько ракет и дронов сбила украинская ПВО за неделю
Зеленский рассказал, сколько ракет и дронов сбила украинская ПВО за неделю