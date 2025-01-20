Звезда украинских сериалов удивил сменой образа на фоне слухов о разрыве с избранницей: "Новая реальность"
Украинский актер Тарас Цымбалюк удивил поклонников новым ярким образом, в то время как в сети продолжают сплетничать о его расставании с возлюбленной.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды рассказывает подробнее о его новом аутфите и личной жизни.
Новый образ Цымбалюка
Знаменитость предстал на фото в ярко-розовом свитшоте, который скомбинировал с черными спортивными штанами, а также кроссовками оранжевого цвета. К серии кадров он оставил лаконичную подпись.
"Новый образ. Новая реальность", - написал актер.
Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Как реагирует сеть
Коллеги и поклонники оставляют для Тараса немало комплиментов. Ниже вы можете увидеть некоторые из них:
- "Свитерок топ!" - написала его коллега, актриса Елена Светлицкая.
- "Супер! Классные фотки"
- "Харизматичный!"
- "Один из моих любимых цветов"
- "Крик души"
- "Свитер - топ"
- "Цвет яркий и прекрасно разбавляет эту серую обыденность"
- "Бомбический свитер!"
- "А реальность, по-моему, все та же..."
Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Почему в сети говорят о расставании Цымбалюка с избранницей
Речь идет о рестораторе и владелице бренда одежды Светлане Готочкиной, с которой он имеет отношения уже несколько лет. Пара с осени перестала выставлять в сети совместные кадры, как делала это раньше, а потому фаны заподозрили что-то неладное.
Готочкина, комментируя тему личной жизни, пожаловалась, что подписчиков интересует только один вопрос и ничего больше, а потому она не хочет активно высказываться об этом.
Что же касается Тараса, то он в своей недавней публикации в сети заявлял о сложном периоде в жизни, и из-за этого ему даже пришлось принимать транквилизаторы. Актер писал о ситуации, в которой давно надо было "расставить точки над і", но какое-либо уточнение он упустил.
"С одной стороны долгое время все к этому шло. С другой - без точек над "і" могло тянуться, еще кто знает сколько. А еще с третьей стороны - есть эмоциональный фактор, способный за час менять судьбу. Вернее, судьбы", - делился своими мыслями селебрити, чем еще больше "подлил масла в огонь".
Готочкина и Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Напомним, об отношениях Цымбалюка и Готочкиной стало известно после того, как актер развелся с визажисткой Тиной Антоненко, брак с которой продлился меньше года. В ноябре 2022 года Тарас намекнул, что у него новые отношения, а позже раскрыл, кто же покорил его сердце.
Однако сейчас оба не спешат делать официальные заявления и подтверждать или опровергать подобные слухи, а потому юзерам только приходится теряться в догадках.
К слову, Тарас Цымбалюк - звезда украинского кино. Он известен ролями в фильмах и сериалах "Спіймати Кайдаша", "Чорний ворон", "Крепостная", "Женский доктор", "Успеть до 30", "Зв'язок", "Вскрытие покажет", "Полкан", "Кофе с кардамоном" и других.
Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Ранее Цымбалюк показал, как выглядел в школьные годы.
Женя Галич тем временем показал красавицу-дочь, которая живет за границей.