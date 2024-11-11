Известного украинского певца поймали "на горячем": пытался сбежать за границу

Популярного украинского певца Афанасия Буйного поймали "на горячем" во время тренировок на границе, когда он пытался сбежать за пределы страны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.

Артист попытался нелегально пересечь границу, перелезши через колючий забор, не предупредив сотрудников Государственной пограничной службы.

Однако ему не удалось совершить побег, поскольку благодаря тщательной работе и бдительности охраны границы, нарушители не смогли достичь своей цели.

"Я попытался убежать... Конечно, это шутка, ведь никогда не уступлю принципам совести и морали. Это моя страна, моя земля, где я буду жить всегда. Где бы ни был, все равно как это ни банально - здесь лучше всего", - написал Буйный.

Панаса Буйного поймали на границе (фото: instagram.com/panas_bujny)

По словам Панаса, он прошел тренировку у пограничников отдела «Смильницы» 7 пограничного Карпатского отряда.

"Спасибо, что бережете государственную границу и добросовестный труд", - сказал певец.

Буйный также отметил важность соблюдения законов и призвал избегать неправомерных поступков.

"Жить здесь лучше, цените и делайте все от себя возможное, чтобы приблизить победу, и не придется думать о побеге...", - подытожил артист.

Афанасий Буйный (фото: instagram.com/panas_bujny)

Что известно о Панасе Буйном

Панас Буйный - украинский певец, который получил известность благодаря своим ярким песням и юмористическому подходу к творчеству. Он является автором и исполнителем ряда хитов, среди которых "Вишенька-Черешенька", "Щастя, здоров’я, многая літа", "Оба-на" и другие. Свою карьеру он начал в середине 2010-х годов.

Панас Буйный (фото: instagram.com/panas_bujny)

В 2023 году Панас представил свой первый сольный концерт во Львове, продолжая развивать свою карьеру и приобретать поклонников по всей Украине. Артист активно работает над новыми релизами, а также участвует в благотворительных мероприятиях, поддерживая важные социальные инициативы.

Кроме музыкальной карьеры, он также активно взаимодействует с фанами через соцсети и не боится открыто выражать свои мысли относительно актуальных событий в стране.