"Эта война не на год, не на два": звезда украинского кино озвучил честное мнение о будущем

Украинский актер Алексей Гнатовский рассказал о том, нужно ли сейчас снимать кино. Кроме того, звезда фильма "Довбуш" признался, чего нам сейчас не хватает.

По словам актера, в нашей стране якобы есть проблема. И это - отсутствие "правильной украинской пропаганды".

"Россия сейчас на войну бросает все ресурсы, в частности, миллиарды выделила на кинопродукцию. Снимают много агитационных фильмов на военную тематику, они понимают, как работать с умами", - считает Гнатовский.

Также Алексей отметил, что сейчас нужно снимать новые фильмы. Они нужны для тех, кто живет в определенном "пузыре", в котором нет войны. Ленты должны возвращать таких людей к реальности.

"Каждый из нас находится в своем пузыре. В моем - только война, то есть у меня часть семьи, друзья сейчас воюют. Я, к сожалению, остаюсь здесь, в тылу. У меня по этому поводу есть свои переживания и страдания. Я живу войной", - объяснил актер.

Алексей Гнатковский (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)

"Есть люди, в пузырях которых нет войны, и вот для них нужно снимать такие фильмы, возвращать к этому. А есть те, кто из этого процесса не выходил, и им нужно пойти на спектакль, просто посмеяться, высмеять свой стресс", - добавил он.

По мнению Гнатовского, мы не должны проиграть ментально. Ведь если это произойдет, то "смысла в этих территориях нет". Для этого, считает артист, нужно помнить о войне. Ведь она как отметил Алексей, может длиться долго.

"Нам надо воспитывать следующие поколения, потому что эта война не на год, не на два - на поколения. Поэтому нужно снимать такие фильмы, даже шлак, потому что на этом шлаке начинающие режиссеры набивают руку. Это тоже честно. Только бы хотел, чтобы глупости снимались за свой счет, а не государственный", - заявил Алексей.