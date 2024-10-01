Украинский актер-воин честно признался, планирует ли вернуться на фронт после серьезной травмы

По словам Валенского, у него «нет заинтересованности внутренней» возвращаться на передовую.

"Вот когда мне вручили повестку, она была. Я хотел пойти на войну для того, чтобы играть главные роли в фильмах о войне. Чтобы увидеть это все, полностью пройти, прожить, чтобы знать, как там, чтобы потом правдиво играть", - признался он.

У него, говорит актер, была именно такая мотивация, и он на войне увидел все, что ему нужно.

"Да и в таком состоянии здоровья я не могу воевать. Мне нельзя с оружием иметь дело и вообще быть на передовой", - отметил артист.

Андрей Валенский (фото: instagram.com/andreivalenski)

А вот вернуться к актерству Андрей планирует. И он совсем не переживает из-за того, что ранение изменило его внешность.

"Я даже заметил такую тенденцию, что меня теперь приглашают сниматься. Это такая терапия, лучшая психологическая. Недавно меня пригласил Алексей Кирющенко, режиссер сериала "Слуга народа", в котором я в свое время снимался. Он хотел, чтобы я сыграл самого себя", - поделился Валенский.

"Меня по сюжету зовут Андрей, и я благодарю своего врача. Был очень большой акцент на эти шрамы - грим мне не понадобился", - добавил он.

Андрей Валенский (фото: instagram.com/andreivalenski)

Как актер получил ранение на фронте

В начале августа стало известно, что Андрей Валенский получил серьезное между Клещеевкой и Ивановским во время выполнения боевого задания. У него черепно-мозговая травма, контузия, разбитое и зашитое лицо, сломанный нос, сломанная левая рука, обожженная правая рука, раздробленное правое бедро.

Неравнодушные начали артисту донатить средства на реабилитацию. К сожалению, актера обманули аферисты и определенную часть собранных денег нагло украли.

Андрей Валенский (фото: instagram.com/andreivalenski)