Український актор-воїн чесно сказав, чому не повернеться на фронт

Зі слів Валенського, у нього "немає зацікавленості внутрішньої" повертатися на передову.

"От коли мені вручили повістку, вона була. Я хотів піти на війну для того, щоби грати головні ролі в фільмах про війну. Щоб побачити це все, повністю пройти, прожити, щоб знати, як там, щоб потім правдиво грати", - зізнався він.

У нього, каже актор, була саме така мотивація, і він на війні побачив все, що йому потрібно.

"Та і в такому стані здоровʼя я не можу воювати. Мені не можна зі зброєю мати справу і взагалі бути на передовій", - зазначив артист.

Андрій Валенський (фото: instagram.com/andreivalenski)

А ось повернутися до акторства Андрій планує. І він зовсім не переймається через те, що поранення змінило його зовнішність.

"Я навіть помітив таку тенденцію, що мене тепер запрошують зніматися. Це така терапія, найкраща психологічна. Нещодавно мене запросив Олексій Кірющенко, режисер серіалу "Слуга народу", в якому я свого часу знімався. Він хотів, щоби я зіграв самого себе", - поділився Валенський.

"Мене за сюжетом звати Андрій, і я дякую своєму лікарю. Був дуже великий акцент на ці шрами - грим мені не знадобився", - додав він.

Андрій Валенський (фото: instagram.com/andreivalenski)

Як актор отримав поранення на фронті

На початку серпня стало відомо, що Андрій Валенський дістав серйозне між Кліщіївкою та Іванівським під час виконання бойового завдання. У нього черепно-мозкова травма, контузія, розбите та зашите обличчя, зламаний ніс, зламана ліва рука, обпечена права рука, роздроблене праве стегно.

Небайдужі почали артистові донатити кошти на реабілітацію. На жаль, актора ошукали аферисти і певну частину зібраних грошей нахабно вкрали.

Андрій Валенський (фото: instagram.com/andreivalenski)