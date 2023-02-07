200 тысяч долларов. Стало известно, где в мире самые высокие штрафы за нарушение ПДД

В каждой стране действует индивидуальная система штрафов за нарушение на дороге. Суммы наказаний варьируются в зависимости от финансового положения страны и населения, а также от строгости отношения к правилам.

Где в мире самые высокие и низкие штрафы за превышение скорости - подробнее читайте в материале Styler.

Финляндия

Именно в этой стране сейчас действуют самые высокие штрафы за нарушение на дороге. Максимальной суммой была, когда штраф выплачивал финляндский магнат Юсси Салонойя. Тогда мужчина отдал 200 000 долларов! И не зря - его годовой доход составляет почти 12 000 000 долларов.

Становится понятно, что в Финляндии сумма штрафа за нарушение не ограничена и рассчитывается в соответствии с доходом каждого гражданина. Минимальный штраф составляет 1 600 долларов.

Канада

Рекордный штраф за превышение скорости равнялся 25 000 долларов. Следующая большая сумма составляла уже 12 000 долларов. Интересно, что оба рекордных взыскания за нарушение "родом" из одной канадской провинции.

Однако в этих случаях превышение скорости было больше 200 км/ч, поэтому и не удивительно, что штрафы таковы. В более обыденных нарушениях ограничиваются наказанием в 1 000 долларов.

Где в мире самые высокие штрафы за нарушение ПДД (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Япония

В этой стране превышение скорости далеко не самый страшный водительский грех. Самый высокий штраф вы получите за вождение в нетрезвом состоянии - 8 700 долларов! А за проезд на красный свет водитель не только заплатит 420 долларов, но может быть заключен на полгода с исправительными работами.

Великобритания

Страна туманного Альбиона отслеживает несоблюдение ПДД с помощью камер. Если англичане игнорируют скоростной режим, то обычно штраф равняется 100 долларам.

Однако чем серьезнее будет нарушение, тем больше вы заплатите. Так, например, в 2017 году британец заплатил 8 000 долларов штрафа за движение в сельской местности на скорости 275 километров в час.

Италия

Италия пользуется схожей практикой, что и Япония. Суровее всего они относятся к нетрезвому вождению. За это можно получить штраф в 6 400 долларов и забыть о машине на два года при условии, что показатель алкоголя в крови не выше 1,5 промилле.

Если этот показатель ниже 0,8 промилле, то сумма взыскания составит 3 400 евро.

Где в мире самые высокие штрафы за нарушение ПДД (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

США

Известно, что у каждого американского штата есть свое законодательство и соответственно размеры штрафов. В большинстве штатов штраф за превышение не больше 1 000 долларов.

Однако, например, Вирджиния является исключением из правил. Там наказание за скоростное нарушение может составить 2 500 долларов. Кроме того, во многих штатах за нарушение скорости предусматривается ограничение свободы.

Португалия

В Португалии штрафы не столь высоки по сравнению с другими странами, однако наказание водителя будет ждать даже при малейшем отклонении от правил. Интересно, что он не имеет права продолжить движение, пока не заплатит штраф прямо на месте.

За превышение скорости сумма штрафа может достигать 1 900 долларов. Еще большее взыскание грозит наличие алкоголя в крови - 2 700 долларов.

Германия

На первый взгляд, немцы достаточно консервативны и рациональны, однако эти качества характера не распространяются на дорожное движение. На некоторых автобанах даже нет ограничений по скорости. А штраф за такое нарушение будет максимум 630 долларов.

За то за содержание алкоголя в крови сумма, с которой придется расстаться не трезвому водителю, может составить до 3 000 долларов.

Где в мире самые высокие штрафы за нарушение ПДД (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Китай

В Китае размеры штрафов за превышение скорости наиболее снисходительны, если считать согласно доходам китайцев.

Самые высокие взыскания предусмотрены за превышение скорости (300 долларов) и езду в нетрезвом состоянии (310 долларов). Во втором случае водителя могут лишить свободы на 15 суток и забрать на полгода водительские права.

А что со штрафами в Украине

В случае превышения разрешенной скорости более чем на 80 км/ч, водитель должен будет заплатить штраф в размере 3 400 грн.

Если превышение больше на 110 км/ч - 4 250 грн; на 50 км/ч - 5 100 грн с лишением водительских прав в год.