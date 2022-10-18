За какое нарушение ПДД в Украине самый большой штраф в 2022 году

В правилах дорожного движения предусмотрены разные штрафы за нарушения водителей. Можно получить наказание в виде штрафа на пару сотен гривен за грязный номер или разговор по телефону во время движения. Однако есть штрафы в размере нескольких тысяч гривен и даже нескольких десятков тысяч.

За что водители могут получить самый большой штраф - читайте в материале ниже.

Вождение транспорта лицом, которое было лишено прав (ст. 126, ч.4) - карается штрафом в 20400 гривен. При повторном нарушении - 40800 гривен с лишением прав на срок от 5 до 7 лет и оплачиваемое изъятие автомобиля.

Вождение автомобиля в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарств, которые снижают внимание и скорость реакции, а также передача авто людям в состоянии такого же опьянения и отказ от осмотра (ст.130, ч.1) - карается штрафом в размере 17000 гривен с лишением прав на 1 год. Такой же штраф получат и другие лица, которым разрешили управлять машиной в таком состоянии.

При повторном правонарушении штраф составит 34000 гривен и лишение прав на 3 года с конфискацией автомобиля, или арест на 10 суток.

При третьем таком правонарушении в течение года - штраф в размере 51000 гривен, лишение прав на 10 лет, конфискация автомобиля или лишение свободы на 10 дней с конфискацией авто.

Нарушение требований законодательства по поводу установки и использования на авто специальных световых или сигнальных устройства - штраф в размере 8500 гривен и конфискация устройств.

Такой же штраф можно получить за управление авто, в отношении которого нарушены ограничения, установленные Таможенным кодексом Украины (сроки временного ввоза или (и) перемещение в таможенном режиме транзита, авто используется для коммерческих целей и получения доходов, передано в управление другому лицу) - все это карается штрафом в размере 8500 гривен. При повторном нарушении - штраф в размере 17000 гривен, лишение прав на 1 год и конфискация авто.

За то, что водитель, который перевозит пассажиров или груз, не остановился по требованию уполномоченных лиц или представителей должностных центрального органа власти, которые обеспечивают реализацию государственной политики по вопросам безопасности наземного транспорта (ст.122, ч. 2) или оставил место ДТП (ст.122) - штраф 3400 гривен. Во втором случае у водителя могут забрать права на срок от 1 до 2 лет или арестовать на 10 или 15 суток.

Если автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке или ездит без номера, автомобиль не отвечает нормам или не совпадает с номерным знаком, сам номер закрыт, грязный или прикреплен не в том месте - штраф составит 850 гривен. Но при повторном нарушении водителя накажут штрафом в размере 1700 гривен или общественными работами на срок от 30 до 40 часов и конфискацией авто.

Нарушение установленных ограничений скорости движения авто более, чем на 50 км/в час (ст.122, ч.4) - штраф в размере 1700 гривен.

Остановка или стоянка, которые обозначены специальными дорожными знаками, дорожной разметкой, которые указывают на стоянку для водителей с инвалидностью или перевозят людей с инвалидностью, создание препятствий для водителей с инвалидностью и перевозкам людей с инвалидностью (кроме случаев вынужденной стоянки), неправомерное использование знака на авто "Водитель с инвалидностью" - штраф от 1020 до 1700 гривен.

Выдача документа о технической исправности авто, которое подлежит обязательному техническому контролю, без проведения проверки его состояния - штраф 1360 гривен. Для должностных лиц - 1700 гривен.

Нарушение правил парковки авто, в том числе и неоплата стоимости услуг пользования площадкой для платной парковки - штраф в 20-кратном размере от стоимости одного часа услуги пользования платной парковкой.

Парковка на бесплатной площадке авто, водитель которого не имеет льгот или в местах, не предназначенных для парковки - в 30-кратном размере от стоимости одного часа пользования площадкой для платной парковки.