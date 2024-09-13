Где сейчас Андрей Хливнюк и почему "Бумбокс" не дает концертов в Украине

В начале великой войны песня "Ой, у лузі червона калина" в исполнении Андрея Хливнюка стала одним из символов сопротивления украинского народа против российских захватчиков. Сам артист вступил в армию, но карьеру на сцене не бросил.

РБК-Украина рассказывает, где сейчас Андрей Хливнюк, чем занимается и почему группа "Бумбокс" не выступает в Украине.

Где сейчас Андрей Хливнюк и чем занимается

Артист в начале войны вступил в ряды Территориальной обороны. 26 марта 2022 года Хливнюк попал под минометный обстрел и получил ранение в лицо. После лечения он вернулся в ТРО, стал оператором дрона. А через год уже стал командиром своей группы аэроразведки.

Артист задействован на южном направлении фронта. Периодами ему удается отлучаться на концертную деятельность. Сам Хливнюк признается, что работа артиста утомительна, но это не до сравнения с тем, что происходит на фронте, даже несмотря на то, что он не находится на первой линии.

"Я не воюю на передовой. Специфика моей работы – это вторая линия, нас не обстреливает вражеская пехота, только артиллерия и дроны", – рассказывал Хливнюк.

Андрей Хливнюк воюет на второй линии фронта (фото: Instagram/andriihorolski)

Артист лишь изредка публикует что-нибудь в своих соцсетях. Преимущественно это происходит после каких-либо значимых дат или резонансных событий. В частности, на своей странице в июле Хливнюк показывал снаряд-месть россиянам за обстрел Охматдета, а в конце августа поздравлял своих подписчиков с Днем Независимости Украины.

В интервью артист отмечает, что сейчас считает свою концертную деятельность второстепенной по сравнению со своими функциями на фронте.

Андрей Хливнюк на фронте (фото: Instagram/andriihorolski)

Недавно Андрей стал одним из героев документальной ленты "Озброєні піснею", которая вышла 12 сентября. Фильм рассказывает об артистах, которые после полномасштабного вторжения начали свою борьбу с россиянами – некоторые на фронте, некоторые – в культурной сфере. Кстати, трейлер фильма начинается именно с песни "Ой, у лузі червона калина".

Почему "Бумбокс" не дает концертов в Украине

В этом году "Бумбокс" отмечает 20-летие со дня основания. Группа активно гастролирует за границей. За время великой войны артисты провели два тура по Северной Америке, а этой осенью запланировали большой "Дронотур" по Европе. Артисты выступят в Польше, Чехии, Венгрии, Бельгии, Швейцарии, Италии, Франции, Испании, Португалии.

По словам Хлывнюка, все его концерты сейчас направлены на помощь армии. Но в Украине они пока не выступают, хоть фанаты просят.

"Людям трудно объяснить, что взять на себя ответственность за большое скопление людей в одном месте, даже если оно подземное, это больно. Нам не страшно играть в Украине. Суть в том, что если что-нибудь случится на концерте с людьми, то я буду винить себя", – рассказывал артист в одном интервью.

Деньги с концертов группа "Бумбокс" направляет на нужды армии (фото: Instagram/andriihorolski)

Добавим также, что после начала полномасштабного вторжения "Бумбокс" перестал исполнять на концертах свои русскоязычные хиты. Андрей ранее объяснял, что не будет петь на русском до конца войны.