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В украинских магазинах на 26% подорожал популярный овощ: сколько теперь стоит

Пятница 22 сентября 2023 10:55
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В украинских магазинах на 26% подорожал популярный овощ: сколько теперь стоит В Украине подорожал лук (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине фермеры готовы отгружать репчатый лук не дешевле 9-15 грн/кг. А это в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт аналитического проекта EastFruit.

Почему увеличилась цена

Специалисты говорят, что активно повышать цены на лук фермерам позволяет очень высокий спрос на данную продукцию со стороны оптовых компаний и розничных сетей.

При этом предложение лука высокого качества достаточно ограничено, что связано с неблагоприятными погодными условиями, а также сдерживанием продаж такой продукции самими производителями.

Также цена на лук в Украине сегодня все еще значительно ниже, чем в прошлом. Так, в конце сентября 2022 года фермеры продавали эту продукцию в 2 раза дороже, чем сегодня.

Однако аналитики подорожания считают временным явлением, поскольку сбор лука в украинских хозяйствах все еще продолжается, а его предложение на рынке до середины октября будет оставаться достаточно высоким.

Какие цены в супермаркетах

В украинских супермаркетах средняя цена на репчатый лук составляет 12,25 грн/кг. В частности, стоимость в каждом супермаркете довольно разная.

В украинских магазинах на 26% подорожал популярный овощ: сколько теперь стоитЦена лука в АТБ (скриншот: atbmarket)

В украинских магазинах на 26% подорожал популярный овощ: сколько теперь стоитЦена на лук в Novus (скриншот: novus.zakaz.ua)

В украинских магазинах на 26% подорожал популярный овощ: сколько теперь стоитЦена на лук в Varus (скриншот: varus.ua)

В украинских магазинах на 26% подорожал популярный овощ: сколько теперь стоитЦена на лук в Сільпо (скриншот: shop.silpo.ua)

В украинских магазинах на 26% подорожал популярный овощ: сколько теперь стоитЦена на лук в Megamarket (скриншот:megamarket.zakaz.ua)

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