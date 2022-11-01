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На украинских АЗС автогаз взлетел в цене: сколько сейчас стоит топливо

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Вторник 01 ноября 2022 15:44
На украинских АЗС автогаз взлетел в цене: сколько сейчас стоит топливо Минимальная цена на газ стартует от 27 гривен (фото: pixabay.com)
Автор: Юлия Гаюк

За прошедший месяц эксперты наблюдают удорожание газа на АЗС. Цены поднялись на 10%.

Об этом сообщает enkorr.ua со ссылкой на данные консалтинговой группы "А-95".

Сколько сейчас стоит топливо?

Средняя цена на сжиженный газ в период с 3 октября по 1 ноября в сетях АЗС увеличилась на 8%. Это 2,17 гривны, то есть в среднем газ стоит около 29 гривен за литр.

На сегодня средняя цена на топливо в Украине составляет 28,41 гривны за литр.

На украинских АЗС автогаз взлетел в цене: сколько сейчас стоит топливо

Удорожание топлива ожидаемо и прогнозируемо (фото: pixabay.com)

Какие цены на заправках на газ в Украине?

Если вы заправляетесь на Укрнафте, то там газ обойдется за 27,9 гривны за литр. На станциях KLO и Socar продукт подорожал, стоит по 29 гривен.

На станциях ОККО и WOG автогаз удорожал до 28 и 29 гривен за литр соответственно. Кроме того, до трех гривен произошло удорожание нефтепродукта и в сетях "БРСМ-Нефть", Shell, Chipo. Теперь газ там стоит около 29 гривен.

Самым дешевым газом можно заправиться в Mango. Там за литр вы отдадите всего 27,52 по сравнению с другими сетевыми АЗС. А самый дорогой газ продается на Нефтеке за 29,5 гривны за литр.

Раньше мы рассказывали, в какой канистре лучше хранить топливо.

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