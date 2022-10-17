В какой канистре нужно хранить бензин: это должны знать все водители
Хранить бензин в различных емкостях можно довольно долго - около года. После окончания этого срока его стоит утилизировать, так как использовать такой старый бензин уже опасно, и он теряет часть своих свойств. Однако 12 месяцев хранить его можно смело, но только в соответствующих условиях.
Как правильно хранить бензин и какие канистры для этого подходят - читайте в материале ниже.
У бензина высокие требования к хранению, поэтому нужно правильно подобрать не только тару, но и место, где вы будете хранить свои "золотые" запасы.
Бензин не терпит сильные перепады температур, контакты с воздухом, тепло, прямые лучи солнца и влажность.
Хранить его нужно только в закрытых и герметичных тарах. Самый оптимальный срок - 12 месяцев. После этого срока качество бензина начинает снижаться.
Важные условия для хранения бензина
- Температура не ниже -10 градусов и не выше +25 градусов
- Отсутствие света
- Тара из непрозрачного материала
- Герметичность
Для хранения подойдут: подвал, погреб, гараж, темная кладовка
Не подойдут для хранения:
- Балкон
- Помещения с продуктами питания
- Хозяйственные сооружения вблизи бани (сауны)
- Возле систем отопления и нагрева воды
- Длительное хранение в багажнике
В какой канистре можно хранить
Пластиковые канистры для длительного хранения не годятся. Такой тарой можно пользоваться только в том случае, если вам нужно перевезти бензин или хранить его совсем недолго. Пластик во время длительного хранения вступает во взаимодействие с топливом и накапливает статический заряд. А это очень опасно.
Если у вас пластиковая канистра хорошего качества и абсолютно герметичная - в ней можно хранить бензин максимум до 3 месяцев и при этом избегать перепадов температур, а также нагревания.
Категорически не подходят для хранения и пластиковые бутылки. Их можно использовать для переноски или транспортировки, но более недели в них горючее держать нельзя.
Металлические канистры подходят для бензина идеально. Нужно лишь следить за тем, чтобы такая канистра была герметичной, не ржавела, плотно закрывалась. Не допускайте в такую канистру попадания влаги.
При долгосрочном хранении стоит натянуть на крышку канистры пленку или резиновую заглушку.
Что делать со старым бензином
Стандартный период хранения в надлежащих условиях - 12 месяцев. Специалисты рекомендуют не хранить бензин более 6 месяцев. И хотя топливо даже через два года полностью не испортится, заливать его в машину не рекомендуется.
Свойства бензина при длительном хранении могут измениться, может начаться процесс окисления. В более современных машинах старый бензин может вызвать поломку.
Старый бензин можно утилизировать или использовать на другие нужды. Например, такой бензин отлично подойдет для технических инструментов - бензопилы или газонокосилки.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, что произойдет с вашим авто, если залить в него старый бензин.
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