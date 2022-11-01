На українських АЗС автогаз злетів у ціні: скільки зараз коштує пальне
За минулий місяць експерти спостерігають здорожчання газу на АЗС. Ціни піднялися на 10%.
Про це повідомляє enkorr.ua з посиланням на дані консалтингової групи "А-95".
Скільки зараз коштує пальне?
Середня ціна на скраплений газ у період з 3 жовтня по 1 листопада у мережах АЗС збільшилася на 8%. Це 2,17 гривні, тобто в середньому газ коштує майже 29 гривень за літр.
Станом на зараз середня ціна на пальне в Україні становить 28,41 гривні за літр.
Здорожчання пального є очікуваним і прогнозованим (фото: pixabay.com)
Які ціни на заправках на газ в Україні?
Якщо ви заправляєтеся на Укрнафті, то там газ обійдеться за 27,9 гривні за літр. На станціях KLO і Socar продукт здорожчав коштує по 29 гривень.
На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав до 28 і 29 гривень за літр відповідно. Крім того, до трьох гривень відбулося здорожчання нафтопродукту і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo. Тепер газ там коштує майже 29 гривень.
Найдешевшим газом можна заправитися в Mango. Там за літр ви віддасте лише 27,52 порівняно з іншими мережевими АЗС. А найдорожчий газ продають на Нефтеку за 29,5 гривень за літр.
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