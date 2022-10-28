"Время использовать запасы": эксперт рассказал, почему дизель и бензин нельзя долго хранить

Однако, если нефтепродукт будет стоять слишком долго, может испортиться и подвести в самый ответственный момент.

После весеннего дефицита горючего не осталось такого украинца, у которого не было бы спасательной канистры горючего дома или в гараже.

Эксперт топливного рынка Артем Куюн на своей странице в Facebook рассказал, как правильно хранить бензин и дизель.

Как хранить бензин в домашних условиях

Бензин - это достаточно сложное соединение, ведь содержит в себе много компонентов. Самое капризное вещество в бензине - оксигенат.

"Это группа компонентов, которая отвечает за повышение октана и имеет спиртовую природу. Для технологов использования спирта - проблема", - говорит эксперт.

Спирт абсорбирует влагу из воздуха. В больших резервуарах на нефтебазах всегда есть прослойка подтоварной воды. Такая схема есть и в канистрах. Они так или иначе "дышат", поэтому воздух будет появляться, а влага - накапливаться.

Во-вторых, спирт быстро улетучивается. А бензин без компонента, повышающего содержание октана, потеряет его. В результате использования такого нефтепродукта машина может просто не завестись.

Условия хранения бензина зависят от его типа. Заводской бензин, соответствующий ДСТУ, можно хранить до одного года при герметичности емкости, однако все же рекомендуется проводить ротацию раз в 6 месяцев.

"Альтернативное топливо является наиболее проблемным в плане хранения. Если в обычном продукте "беспокойных" элементов 2-5%, то в альтернативном горючем - более 30%. В идеальных условиях рекомендованный срок хранения - 3-4 месяца, на практике же это только месяц ", - объясняет специалист.

Поэтому основное правило для длительного хранения бензина - это гарантированно герметичная тара.

Излишний воздух снизит качество бензина (фото: Freepik)

Как хранить дизель дома

Хотя в дизеле нет спирта, уже облегчающего задачу, он содержит парафины. Под влиянием холода они кристаллизуются и превращают дизтопливо в желе.

"Все ДП, имеющие украинцев в запасах, закуплено в теплый сезон, поэтому при +5°C начинаются проблемы", - говорит Артем.

Если вы думаете, что горючее будет нормального качества с наступлением тепла, то ошибаетесь.

"Скорее всего, затвердевшие парафины полностью не растворятся даже при высокой температуре, а осядут на канистре. Это прямой путь к забивке топливных фильтров и клапанов, выходу из строя выхлопной системы", - говорит руководитель одной из украинских лабораторий.

Для борьбы с замерзанием магазины автохимии предлагают широкий спектр присадок, однако отношение специалистов к ним достаточно скептическое.

Во-первых, при температуре -20° и ниже вводить подобные добавки необходимо при плюсовой температуре, поэтому канистру из ДП лучше оставить в помещении на ночь или больше. Во-вторых, пользоваться присадкой следует непосредственно перед использованием горючего.

В итоге понимаем, что зимовать летнему ДП не стоит. А запас лучше сформировать с зимним или арктическим. Единственное, с чем могут столкнуться пользователи зимнего дизеля летом, это повышенный расход топлива.

Общие рекомендации водителям

1. Летний дизель с канистр еще можно успеть использовать до морозов. В канистры лучше залить зимний сорт.

2. Если ДП уже сгущается, добавьте присадку, но желательно при плюсовой температуре и непосредственно перед использованием.

3. Запасы бензина, хранящегося более полугода, лучше обновить. Купите проверенное. Экономия здесь может дорого стоить.

4. Спиртовому бензину в участии отказать.

5. Если не уверены в пригодности горючего, налейте в бак немного и попытайтесь завести мотор. Если оно испорчено, откачивать или разбавить будет легче "свежим".